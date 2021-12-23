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五月天跨年高雄開唱 高捷營運至凌晨2時

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
五月天將於12/25起，在高雄開唱4場次，高雄捷運將加密班次與延長營運。圖為2017年五月天演唱會散場狀況。記者林巧璉／翻攝
五月天將於12/25起，在高雄開唱4場次，高雄捷運將加密班次與延長營運。圖為2017年五月天演唱會散場狀況。記者林巧璉／翻攝

五月天重返高雄，將於12月25日、26日、31日及明年1月1日在世運主場館開唱，高雄捷運公司今表示，將機動加密班距和延長營業時間，紅線最密班距為2.5分鐘，橘線最密班距為5分鐘內。12月31日當天也將延長營運至隔天凌晨2時。

為了響應佳節氣氛，高捷也在五月天4場次演唱會期間加碼推出捷運魔術互動秀，邀請知名魔術師於高捷世運站一號出口站外與民眾互動，緩解站外候車時間，讓歡樂氣氛從演唱會場館一直延續到高捷世運站。

高捷公司表示， 五月天演唱會為疏運大批散場人潮，高捷將比擬以往大型活動模式，依照人潮狀況加密營運班距搭乘。捷運看演唱會可以省去塞車、停車時間，另外也建議粉絲多使用信用卡、電子票證，可大幅減少購票、過匣的等候時間。

另外因應大批進、退場人潮，高捷也呼籲民眾配合現場人員引導並遵守搭乘規定及禮節，不要爭先恐後，以維護自己及其他乘客安全。因目前仍處防疫期間，進入捷運車站應全程配戴口罩，共同落實政府防疫措施。

高捷 演唱會 捷運

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