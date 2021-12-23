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馬頭山養豬場開發案爭議 陳其邁：說明會有瑕疵

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄馬頭山居民昨天不滿「新農業循環園區開發案」開發案至高雄市政府四維行政中心靜坐陳抗，持續到晚上七點多。記者林巧璉／攝影
高雄馬頭山居民昨天不滿「新農業循環園區開發案」開發案至高雄市政府四維行政中心靜坐陳抗，持續到晚上七點多。記者林巧璉／攝影

高雄馬頭山「新農業循環園區開發案」引發居民抗爭，居民認為環評送審前說明會程序違法，主張會議無效，昨至高市府靜坐陳抗，希望市府主持公道。高市長陳其邁今出席社宅動工典禮表示，環保局認定說明會程序有瑕疵，廠商需依法再擇期開說明會，需與居民充分溝通。

昨天開發案廠商，可寧衛關係企業大兆循環經濟公司在旗山社會福利服務中心開說明會，居民不滿未依規定被通知，在說明會結結束後驅車至高雄市政府陳抗，要求環保局判會議無效，並要求見到市長陳其邁本人。經5個多小時協調後，環保局判定說明會程序有瑕疵，須重新開說明會。

這場說明會原訂9月舉行，但因民眾抗議，當時會議未完成，昨天二度開說明會，居然以程序不合法為由，認定會議無效。高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，依法規定要在10天前通知相關對象，但多數居民、里長、協會人員都是在開會前9天才收到會議通知。開會現場也有不少人進不去，無法完整表達意見。

馬頭山位於內門、旗山、田寮之間，為惡地地形，生態資源豐富。可寧衛關係企業2015年原打算開發28公頃廢棄物掩埋場，經地方抗爭，至今二階環評遲遲沒有結果，大兆公司近期預計開發掩埋場預定地旁的26公頃土地，興建能容納5千頭豬的豬舍。

居民說，「我家前面有掩埋場後面有養豬場，如果是你要嗎？」馬頭山協會成員表示，希望陳其邁能兌換市長補選前的承諾，推動馬頭山成立地質公園、爭取馬頭山地區劃入國家自然公園，保護自然生態、發展地區觀光。

高雄馬頭山居民昨天不滿「新農業循環園區開發案」開發案至高雄市政府四維行政中心靜坐陳抗。記者林巧璉／攝影
高雄馬頭山居民昨天不滿「新農業循環園區開發案」開發案至高雄市政府四維行政中心靜坐陳抗。記者林巧璉／攝影

陳其邁 陳抗

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