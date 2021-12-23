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「高雄好家載」倡三方互助 獲LINE熱點智慧城市參與獎

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
LINE 熱點年度夥伴大會，市府經發局與LINE熱點一卡通與七家服務提供商獲得肯定。圖／高市經發局提供
LINE 熱點年度夥伴大會，市府經發局與LINE熱點一卡通與七家服務提供商獲得肯定。圖／高市經發局提供

高雄市府因應疫情推出「高雄好家載」防疫互助平台，協助餐飲業、計程車業與消費者三方度過疫情影響。市府經發局指出，「高雄好家載」展現數位經濟力量，2021年度的「LINE熱點夥伴聚會 - TO THE NEXT O2O」大會中頒發「智慧城市專案參與獎」給七家訂餐平台業者，高市府經發局執行力與創意獲肯定，獲頒感謝狀。

今年5月起，因應新冠肺炎疫情升溫，餐廳禁止內用、民眾在家防疫減少出門，6月初推出「高雄好家載」服務，讓疫情期間不外出的市民可透過平台訂餐，同時餐飲業與計程車司機都有收入，「LINE熱點」提供專案協力。

「LINE熱點夥伴聚會 」昨登場，肯定高市府在「高雄好家載」的執行力、創意及意義，頒發「智慧城市專案參與獎」給12CM、Ocard、大麥智能餐飲、你訂、快一點智慧餐飲、肚肚、微碧愛點餐等七家平台業者，高市府經發局獲頒感謝狀。

副市長史哲表示，全國三級警戒實施後第15天，「高雄好家載」正式上線，數位平台串接店家、線上點餐系統商、線下計程車外送車隊，拉近消費者與店家的距離，兼顧防疫與紓困，展現城市數位轉型的基礎部署。

LINE熱點串起線上服務與線下店家，在今年疫情升溫之際更顯重要。LINE台灣LINE熱點事業部總監余欣蓬分享說，LINE熱點月活躍用戶達390萬，未來將持續深耕各地商圈，將推出「口袋名單」、「個人卡」及「夥伴服務一鍵申請」，提供消費者與店家更多服務。

LINE 疫情 計程車

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