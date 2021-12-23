高市青年租屋補助方案出爐 陳其邁:最高每月補助3400元

高雄社宅陸續動工，今位於三民區「明仁好室」開工典禮，高市長陳其邁提出青年租金補助方案，青年最高可獲每月3400元租屋補助。陳其邁日前宣布未來高市「囤房稅」新增的3億元稅收，將全面挹注青年租屋，實現居住正義，預計可增1萬戶補助名額。

高市青年租金補助以青年、弱勢、市民優先，將補助分為3級，分別為單身青年每月2000元、青年已婚家庭每月3200元，及青年玉兒家庭每月3400元。

現行內政部租金補貼規定下，約有70%青年無法獲得協助。高市放寬申請條件，原內政部規定本人、配偶戶籍成員在全國無自有住宅，高市放寬為本人及配偶在高雄無自有住宅。另在所得部分，內政部規定每人每月平均所有低於最低生活費2.5倍（今年為3萬3353元），高市則訂為每人每月平均所得低於最低生活費3倍（今年約為4萬元）。

陳其邁表示，高雄在產業發展之際也會照顧青年、弱勢的居住權，除了目前的1萬500戶社宅外，也將課徵囤房稅的稅收直接補助青年租金，另高雄銀行也持續推動首購房屋低利貸款。陳其邁也向議員喊話，希望市府的「高雄市房屋稅房屋稅徵收自治條例」修法版本送到議會後能獲得支持，只要課徵後獲得稅收，市府就會即刻推動租金補貼政策。

陳其邁今借用行政院長蘇貞昌的撞球桿，他手持球桿宣布高市居住正義政策。他說，這也是行政院的政策，「蘇院長今天沒來他送我這支球桿」，市府一定會和中央大力合作，持續推動社宅。