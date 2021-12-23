屏東市4座立體停車場 明年春節前開放試營運

農曆春節將屆，為服務春節期間返鄉及遊客大量車潮，屏東縣政府針對今年底前可取得使用執照的屏東市4座立體停車場，協調營運廠商先設置基本停管設備，於春節前開放試營運，共提供汽車1446格及機車92格停車位；縣府也將於周邊道路增設停車場導引牌面，並製作懶人卡於社群媒體管道宣傳，滿足返鄉、遊客停車需求。

縣府交通旅遊處表示，爭取前瞻建設補助建置停車場計畫共9案，多數工程於今年底前陸續完工，為滿足春節期間大量返鄉、旅遊車潮的停車需求，完工後均委外經營，邀廠商討論後，將以基本收費設備籌備後，於春節前開放試營運，後續待營運廠商裝設整套智慧停車管理設備後，再正式營運，提供更智慧、更友善的停車環境。

位於屏東市的4座立體停車場，包括屏菸1936文化基地立體停車場，提供323格汽車停車格及68格機車格；鄰近民族夜市的民生路立體停車場，提供622格汽車停車格；百貨商圈旁的信義路立體停車場，提供225格汽車停車格及24格機車格；幸福公園停車場，除地下停車場提供276格汽車停車格外，地上層共融式公園也一併開放，是民眾休閒及兒童遊玩好去處。

交旅處黃國維處長表示，試營運期間先採計時收費，正式營運將依停車周轉率滾動檢討，提供更多配套方案；此外，屏東市現在很夯的506A假日觀光公車路線，屆時也將配合幸福公園啟用及屏菸1936文化基地試營運調整行駛路線，推薦民眾可購買一日票，搭乘觀光公車往返屏東市各大景點，免去塞車及找停車位的困擾。