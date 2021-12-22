2022年高市水果月曆 24日40處免費索取

高雄市政府今公布「日日好果日」2022高雄市水果月曆，清新亮麗的風格，結合水果產季與產地介紹，以在地水果照片搭配水彩潑墨展現高雄物產豐饒，24日早上9點起，在市府四維及鳳山行政中心、38個區公所開放索取。

高雄市長陳其邁表示，高雄不僅僅在科技、文化、藝術等領域快速發展，農業也相當多樣性。物產豐饒的高雄每季都有不一樣的當季水果，每個產地也有各自的農特產品。「日日好果日」水果月曆，是跟大家分享高雄果物之美、推廣高雄豐美農產，也是象徵著好事都能開花結好果，祝福大家迎新春、過好日。

2022年水果月曆以鮮美水果照片為主軸，以水彩潑墨技法暈染出產地地形，果香滿溢、躍然紙上。隨著時節變化，每月有不同的水果主題，展示不同產季及產地的水果，藉此推廣高雄最「對時」的果物，高市府也鼓勵大家「按時買、吃對時」跟著月曆的步調來採購。