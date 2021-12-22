澎昆旅遊文化線上推薦 盼推兩岸交流促觀光發展

澎湖觀光發展研究會與中國雲南省昆明市今天在線上舉辦「澎昆旅遊文化」聯合推薦會，期盼明年春暖花開，兩地展開文化、旅遊、產業等交流，帶動兩地的觀光發展。

由中國雲南省海峽兩岸促進交流會舉辦的首屆「澎昆旅遊文化」線上推薦會，今天下午在馬公市澎澄飯店展開昆明市與澎湖縣線上推薦，澎湖產官學界40餘人聯手將澎湖在地文化、旅遊、特產推廣到昆明市。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡指出，澎湖明年一整年觀光盛事，包括有元宵節祈龜文化、西嶼外垵漁火燈光節、澎湖國際海上花火節、新地標新都心嘉年華會燈光藝術節、國際馬拉松等，歡迎昆明地區一起感受體驗。

中國雲南省台辦主任王忠表示，文旅融合是兩岸發展的新方向，澎昆旅遊文化為推動兩岸文化及旅遊交流，今天率先透過線上交流，將進一步促進兩地文化及旅遊交流，與會線上兩岸大唱「外婆的澎湖灣」，場面溫馨熱鬧。

自中國北京遠嫁到澎湖、目前從事水產養殖的張夢馨說，感謝有這個機緣促成澎湖與雲南「海誓山盟」，讓這兩地能連接，打造出多元觀光旅遊文化，帶動產業發展。