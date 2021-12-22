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台積電中油高煉廠設廠用地 通過高市都委會審議

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市都委會今變更範圍高雄煉油廠空拍照。圖／高市經發局提供
高市都委會今變更範圍高雄煉油廠空拍照。圖／高市經發局提供

台積電在高雄的第一期設廠用地今通過審議，高雄市都市計畫委員會今審議修正通過「高雄煉油廠轉型楠梓產業園區都市計畫變更案」，將29.83公頃的特種工業區變更為產業專用區，完成南部半導體材料S廊帶關鍵拼圖，預期帶動1500人就業機會，每年創造近1600億元產值。

高市府經發局表示，為配合中央推動高雄半導體材料及產業專區，依《產業創新條例》勘選高雄煉油廠內29.83公頃土地作為楠梓產業園區計畫範圍，並依《都市計畫法》第27條第1項第3款規定辦理個案變更，變更範圍以高煉廠內既有道路為東界、廠內既有管架設施為南界、廠內既有建物使用範圍為西界，以及廠內排水設施、隔音牆為北界。

高市副市長林欽榮表示，今審議位於高煉廠內中工場區工業用地29.83公頃，規畫做為楠梓產業園區供台積電設廠。高雄擁有材料與石化產業聚落優勢，又做為循環技術及高值材料生產重鎮規畫。今年10月中油公司提出高煉廠轉型材料創新研發專區都市計畫變更案，規劃利用高煉廠西側55公頃無汙染行政辦公土地，設置循環技術暨材料創新研發中心，提供半導體產業人才供應及材料自主。

市府表示，配合台積電建廠時程，這次都計變更範圍預計明年1月底前完成汙染物移除，2月完成解列，3月將土地交付經發局進行園區開發作業。至於目前整治預定進度約39％、實際已達約45％，進度穩定超前。

近期台積電宣布投資高雄後，相關供應鏈廠商已紛紛宣布提前加碼投資，包括英特格、台灣默克等投資案等，配合既有上游材料廠商長興材料、長春石化，以及下游封測廠日月光集團，再結合周邊南科園區及橋頭科學園區，將可完備南部半導體材料S廊帶計畫，高雄可藉此晉升半導體之都。

台積電建廠模擬圖。圖／高市經發局提供
台積電建廠模擬圖。圖／高市經發局提供
高雄煉油廠都市計畫變更基本資料。圖／高市經發局提供
高雄煉油廠都市計畫變更基本資料。圖／高市經發局提供

半導體 台積電 都市計畫 高雄市 林欽榮

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