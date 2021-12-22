拍板 國立原博館確定落腳澄清湖救國團青年活動中心區

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
國立原住民族博物館園區變更案今拍版，確定落腳高雄澄清湖北側救國團青年活動中心區。圖／高市都發局提供
國立原住民族博物館園區變更案今拍版，確定落腳高雄澄清湖北側救國團青年活動中心區。圖／高市都發局提供

國立原住民博物館園區傳落腳高雄澄清湖救國團青年活動中心園區多年，始終無進展，但此案今午已獲高雄市都市計畫審議委員會審議通過，將青年活動中心14.37公頃變更為博物館專用區，未來交由行政院原民會統籌規畫設計、開發及後續營運管理。

兼任高市都委會主委的副市長林欽榮表示，國立原住民博物館2017年9月宣布落腳高雄澄清湖北側青年活動中心區，行政院2019年4月核定可行性評估報告，今年4月通過環評。高雄是全台唯一16族原住民族聚集的城市，原住民總人口數達3萬6千多人。國立原住民博物館設於高雄，意義別具。

原民館興建工程經費約34.86億，高市都委會要求公告實施後5年內完成興建營運為目標，都發局長吳文彥表示，此案變更座談會時，地方居民希望減少對周邊生態及水源保護區影響，目前建築初步規劃建蔽率約10.71%、容積率約26.6%，屬低密度開發，將維持原有地形地貌，保留既有植栽樹木及部分原救國團青年活動中心建築物，延續在地記憶。

吳文彥也說，國立原博館園區未來分為主展館及部落祭儀珍藏館、教育推廣中心、行政研究大樓、遊客服務設施等4大區塊，展現台灣多元文化面貌。

原住民 青年 博物館

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