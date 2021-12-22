高雄迎台積電！市都委會通過高煉廠變更為產業專用區

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市都委會今審議通過中油高雄煉油廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區案，未來提供台積電進駐，做為第一期設廠用地。記者王昭月／翻攝
高雄市都委會今審議通過中油高雄煉油廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區案，未來提供台積電進駐，做為第一期設廠用地。記者王昭月／翻攝

高雄市都委會今午審議通過中油高雄煉油廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區案，未來提供台積電進駐，做為第一期設廠用地，相當於完成南部半導體產業S廊帶最重要的一塊拼圖。

兼任高市都委會主委的高市副市長林欽榮說，全球科技產業供應鏈因疫情緣故重組，行政院今年4月提出「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」，利用中油高煉廠區238公頃土地轉型作為循環技術及材料研發、半導體先進產業基地。

其中高煉廠原行政區55.49公頃土地，預訂設置循環技術及材料研發專區的都市計畫變更案，今年10月6日已由高市都委會審議通過；第二階段先行勘選中油高煉廠汙染整治工程第3區土地，提供台積電設置第1期晶圓廠，預計2022年動工，2024年量產，可望增加1500人就業機會，年產值約1576億元。

都發局長吳文彥表示，因應台積電設廠，台積電第一期設廠用地，土壤及地下水汙染整治進度約為44.14%，進度超前，可望明如期交地提供建廠；水電供應上，台積電生產時會使用一定比例的再生水，高雄有伏流水及4座再生水廠。

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