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屏東市4座新建立體停車場 春節前開放試營運

中央社 / 屏東縣22日電

因應春節期間返鄉及遊客大量車潮，屏東縣政府特別針對今年底前可取得使用執照的屏東市4座立體停車場，協調營運廠商先設置基本停車管理設備，並於春節前開放試營運。

根據縣府新聞稿，4座停車場共可提供汽車位1446格及機車92格停車位，縣府也將在周邊道路增設停車場導引牌面，並製作懶人卡在社群媒體管道宣傳，希望能滿足返鄉、遊客的停車需求。

縣府交通旅遊處表示，縣府為服務春節期間大量返鄉、旅遊車潮，針對年底可取得使用執照的屏東市4座立體停車場，邀集施工廠商及營運管理廠商討論後，將以基本收費設備籌備後，在春節前開放試營運。

縣府指出，後續待營運廠商裝設整套智慧停車管理設備後，再正式營運，提供更智慧、更友善的停車環境。

位於屏東市的4座立體停車場，包括屏菸1936文化基地立體停車場，提供323格汽車停車格及68格機車格；鄰近民族夜市的民生路立體停車場，提供622格汽車停車格。

另外，還有百貨商圈旁的信義路立體停車場，提供225格汽車停車格及24格機車格；幸福公園停車場，除地下停車場提供276格汽車停車格外，地上層共融式公園也將一併開放，新增一個民眾休閒及兒童遊玩的好去處。

縣府表示，立體停車場試營運期間先採計時收費，之後正式營運將依停車周轉率滾動檢討，提供更多配套方案。

另外，屏東市現在很夯的506A假日觀光公車路線，到時也將配合幸福公園啟用及屏菸1936文化基地試營運調整行駛路線，推薦民眾可購買1日票，搭乘觀光公車往返屏東市各大景點，免去塞車及找停車位的困擾。

停車場 屏東縣政府 春節

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