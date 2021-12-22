高市府墊付更新事業計畫經費 河濱商城海砂屋拆了

高雄仁愛河濱商城被譽為全台最大海砂屋，住戶多年來追求都更不得其門而入，至城中城事故後才獲正視，經三大技師公會鑑定危樓，目前針對「單元一」先行開拆，都發局已公告為迅行都更區，並先墊付「單元一」拆除費，全力協助河濱商城自主都更。

都發局表示，河濱社區共三張使用執照，南側的「單元一」約125戶住家因毀壞程度高達75%，已無法安居，必須先拆。這起都更案目前獲六至七成居民同意，社區已自行成立都市更新會，市府也會全力協助。

河濱商城變危樓多年，原有民間都更學會介入協助，後來破局，直至城中城火災發生後，都更才再有進展，但少數住戶仍傳有雜音，全案仍存變數。

都發局也表示 ，更新會先前所提的2100萬安置費及650萬更新事業計畫先期經費，本周將簽准到位；都發局同時啟動自主都更588專案，協助河濱商城自主都市更新重建。

都發局表示，為避免重大災害發生，市府依據都市更新條例第7條，11月15日將河濱商城全區公告劃定為迅行更新地區，只要土地及合法建物所有權人及面積均超過半數同意，更新會即可提送都市更新事業計畫報核；同時為讓更新會有經費立即啟動事業計畫規劃作業，向營建署申請的都更事業及權變計畫補助合計650萬元，將由市府循程序分四期先行墊付。市府墊付經費將以參與都市更新事業方式，納入共同負擔，於事業計畫執行後繳回市庫。

河濱商城更新會表示，這筆墊付經費來得及時，本月16日更新會已透過公開評選程序選出專業團隊研擬更新事業計畫，更新會亦成立工作小組，將於河邊里活動中心成立窗口，整合出合宜的開發方案。