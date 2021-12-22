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東港人大事！屏東王船文化館開工 保存百年祭典文化

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，依循古禮，恭請東隆宮溫府千歲、七角頭，及十大宮廟神尊坐鎮護持。圖／屏東縣府文化處提供
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，依循古禮，恭請東隆宮溫府千歲、七角頭，及十大宮廟神尊坐鎮護持。圖／屏東縣府文化處提供

為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館。縣長潘孟安表示，未來除了每3年1科的迎王祭典，也能到王船文化館欣賞造船匠師的精湛工藝、感受迎王的深度魅力。文化處指出，預計於2023年完工，2024年正式開館營運。

王船文化館動土儀式遵古禮，恭請東隆宮溫府千歲、七角頭，及十大宮廟神尊坐鎮護持，縣長潘孟安、文化部次長蕭宗煌、立委周春米，東港鎮長徐志雄等各級民意代表等人出席參與，祈求在王爺庇佑下，工程施工順利。

潘孟安說，位列國家重要無形文化資產的「東港迎王平安祭典」，與南州、小琉球的屏東三大迎王祭典，已成為聞名全台重要的宗教文化慶典。本月初甫落幕的屏東迎王盛典，再度掀起宗教文化觀光熱潮。不只歷史悠遠的祭典文化，匠心獨具的王船建造技術，更是屏東具代表性的傳統工藝，都是值得被永久保存的文化資產，感謝文化部支持王船文化館的興建計畫，完整典藏屏東迎王文化，傳承造船匠師智慧。

文化部次長蕭宗煌說，名為「王船文化館」，但具備博物館本質，期許未來是一座活的博物館、會說故事的博物館與永續的博物館。

文化處指出，王船文化館基地座落在東港警分局旁，縣府自2018年開始先期規畫，今年獲文化部核定補助，工程總經費逾7億元。王船文化館的建築設計概念採用「海」的意象，如上方開孔象徵王船龍目，建物下方折線象徵海浪，並透過觀景台可遠眺大鵬灣。

文化處指出，館內展示有關王船文化的國定民俗、屏東縣內王船文化與東港迎王平安祭典等。為保存東港的王船建造技術，並打造東港等比例大的實體王船作為典藏，同時透過新媒體科技打造沉浸式劇場，向觀眾介紹王船文化。在非迎王期間，遊客也能夠感受迎王祭典的震撼，同時作為文化傳承平台，藉由各類傳習課程、特展推廣，讓地方文化扎根。

為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館。記者劉星君／攝影
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館。記者劉星君／攝影
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館，完工示意圖。圖／屏東縣府提供
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館，完工示意圖。圖／屏東縣府提供
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館。記者劉星君／攝影
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館。記者劉星君／攝影
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館。記者劉星君／攝影
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館。記者劉星君／攝影
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館，完工示意圖。圖／屏東縣府提供
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館，完工示意圖。圖／屏東縣府提供
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館，完工示意圖。圖／屏東縣府提供
為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產王船文化為主題的展示館，完工示意圖。圖／屏東縣府提供

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