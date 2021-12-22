高雄前鎮漁港獲政院撥60億大改造 道路改善工程超前

高雄前鎮漁港獲行政院核撥60億大改造，高市府代辦工程約26.3億，目前進度均超前，副市長林欽榮今偕工務局長楊欽富等員前往視察美化及周邊道路整頓改善工程，指前鎮港區將興建30米寬徒步區，也將導入5G基礎建設，建置百餘支智慧燈桿，一新風貌，到場關切的鄭光峰、陳致中及李順進等議員則提醒注意未來人潮進駐的停車需求，避免屆時無處停車。

前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程今年年8月17日開工，目前港區道路開腸剖肚，全面整建。高市工務局指出，前鎮漁港原屬都市計畫範圍外的港埠用地，但57年創建至今，街道老舊、崎嶇，且照明不足，目前分成核心區域及一般人行道進行景觀改善。

按規畫，工務局已將漁民服務中心與高雄區漁會間的24米寬道路，撤除實體圍牆，拓寬成長達百米，寬30米的徒步區，道路兩側選種100株茄冬、楝樹、黃連木等大型遮蔭喬木約100株美化，未來串聯多功能水產運銷中心，民眾親近漁港，觀夕陽或採買生鮮，有如置身日本豐洲魚港。

「給我們一年的時間，進行大魔術變化」，林欽榮說，前鎮遠洋漁港生產率曾排名世界第3，但建港至今已非常老化，亟待更新，行政院去年12月核定前鎮漁港新風貌計畫經費60億，高市府承擔26.3億代辦工程，將攜手漁業署及營建署及高雄漁會整建成最現代化的觀光漁港。