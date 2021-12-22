反對高雄馬頭山新農業循環園區開發案 居民至市府陳抗

高雄馬頭山過去因廢棄物掩埋場開發案引發爭議，近期又因寧衛關係企業大兆循環經濟公司有意在周邊推動「新農業循環園區開發案」，讓居民、環保團體群起反彈。今大兆公司在地方開說明會，居民質疑廠商未依法在10天前，主張會議無效。環團更在會議後至高雄市政府陳抗，要求市長陳其邁回應。

陳抗居民高喊訴求，「國家自然公園我們愛，不要山林被破壞。開發山林毀生態，還沒建設先破壞。地質公園我們愛，大兆園區毋通来。」居民黃松宏說，會議沒有依法在10天前通知居民，根本不該開會。環保局難道有官商勾結，收了廠商好處。」

馬頭山位於內門、旗山、田寮之間，為惡地地形，生態資源豐富。可寧衛關係企業2015年原打算開發28公頃廢棄物掩埋場，經地方抗爭，至今二階環評遲遲沒有結果，大兆公司近期預計開發掩埋場預定地旁的26公頃土地，興建能容納5千頭豬的豬舍。

環保局副局長黃世宏在場表示，居民的意見會帶回局裡討論，今天是環境影響說明書前的說明會程序，居民可在會議中表達意見，廠商也必須在說明書中說明如何處理居民意見等。環保局都會依法處理。反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會成員不接受黃世宏說法，希望獲得正面回應。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，今天沒有獲得陳其邁回應就要在市府廣場持續靜坐。今約有20多位民眾到市府陳抗，其中有多位70、80歲長輩，一名85歲阿嬤戴雪甚至下跪說，「請大家幫幫我們，請不要開發破壞。」高市府副秘書長王啟川到場接受居民陳情，並說一周內一定發函回覆爭議結果。環團堅持今天等到陳其邁直接的回應。

環團今引用「環境影響評估法施行細則」第22條規定，開發單位應舉行公開說明會，並將相關資訊在10天前刊登在報紙和網站，並於適當地點公告及通知機關、人員。環團成員高淑慧高舉法規條文質疑，廠商的開會通知在開會前9天才送達居民手中，「這根本是違法，為何環保局能讓他們開這場會議，還說會議有完成程序。」

環保局表示，「環境影響評估法施行細則」是指環評通過後的法規規定，但目前此案仍未進入環評，目前適用法規為「開發行為環境影響評估作業準則」第15條，舉行公開會議前10天需把會議相關時間、地點等刊登在指定網站（即環保署網站），另外需書面把會議資料通知相關對象。廠商在12月10日將會議資訊公布在環保署網站。