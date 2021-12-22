屏東縣長綠營黨內初選白熱化 街頭早已看板大戰

屏東縣長潘孟安任期將屆，下屆屏東縣百里侯之爭逐漸白熱化，民進黨立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄都已經表態參選角逐黨內初選，民進黨在全力拚公之際，地方公投宣講大會三人全力拚初選，公投過後，備戰2022，屏東縣的街頭早已看板大戰。

潘孟安對於下屆縣長支持人選，從一開始交由民眾做主，到在公投宣講會公開表態，請大家支持周春米接棒，唯一支持周春米，更一度引發接棒、接班爭議。潘孟安多次強調，屏東需要的是願意為屏東流汗、付出的人，不是眼睛看天、只會噴口水、作秀的人。

莊瑞雄今在台北市宣布參選民進黨黨內初選，其實屏東街頭看板，莊瑞雄掛出「超越高雄」，莊選在台北開記者會，地方分析，還以為莊要回去台北市長，莊雖屏東人，但莊在台北經營多年，台北有其主場優勢，莊當初以空降之姿回到屏東選立委，地方服務普通。

鍾佳濱有8年副縣長資歷，對屏東縣政熟悉，他從公投宣講時，喊出「四個不同意，縣長選鍾佳濱」站街頭舉大字牌，一目了然，先前陸續在屏南成立服務處，請來前縣長曹啟鴻站台支持。

黨內初選定調民調決勝負，周春米不分區立委第二任，周曾任法官，當立委前，周以法律專業協助黨，周從蘇嘉全、曹啟鴻縣長競選，到近年小英總統選舉，周春米在幕後擔任首席法律顧問或小英之友會屏東縣總會。周春米雖是三人起步較晚，但勤跑地方，「小米姐姐」形象近兩年來逐漸打開知名度，民調呈現後來居上。