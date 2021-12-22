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屏東縣長綠營黨內初選白熱化 街頭早已看板大戰
屏東縣長潘孟安任期將屆，下屆屏東縣百里侯之爭逐漸白熱化，民進黨立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄都已經表態參選角逐黨內初選，民進黨在全力拚公之際，地方公投宣講大會三人全力拚初選，公投過後，備戰2022，屏東縣的街頭早已看板大戰。
潘孟安對於下屆縣長支持人選，從一開始交由民眾做主，到在公投宣講會公開表態，請大家支持周春米接棒，唯一支持周春米，更一度引發接棒、接班爭議。潘孟安多次強調，屏東需要的是願意為屏東流汗、付出的人，不是眼睛看天、只會噴口水、作秀的人。
莊瑞雄今在台北市宣布參選民進黨黨內初選，其實屏東街頭看板，莊瑞雄掛出「超越高雄」，莊選在台北開記者會，地方分析，還以為莊要回去台北市長，莊雖屏東人，但莊在台北經營多年，台北有其主場優勢，莊當初以空降之姿回到屏東選立委，地方服務普通。
鍾佳濱有8年副縣長資歷，對屏東縣政熟悉，他從公投宣講時，喊出「四個不同意，縣長選鍾佳濱」站街頭舉大字牌，一目了然，先前陸續在屏南成立服務處，請來前縣長曹啟鴻站台支持。
黨內初選定調民調決勝負，周春米不分區立委第二任，周曾任法官，當立委前，周以法律專業協助黨，周從蘇嘉全、曹啟鴻縣長競選，到近年小英總統選舉，周春米在幕後擔任首席法律顧問或小英之友會屏東縣總會。周春米雖是三人起步較晚，但勤跑地方，「小米姐姐」形象近兩年來逐漸打開知名度，民調呈現後來居上。
民進黨屏東縣黨部主委許展維說，公投過後四個不同意，政局相對安穩，對於縣長初選期程期盼能加快速度，母雞確定之後，還有鄉鎮市長初選作業。
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