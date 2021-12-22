不滿馬頭山環評前說明會未提前告知 上百人拉布條抗議

可寧衛關係企業大兆循環經濟公司預計將於高雄市內門馬頭山進行「新農業循環園區開發案」，原定9月舉辦的環評送審前說明會因現場民眾抗議，改至今天上午於旗山社福中心2樓續辦，馬頭山自然人文協會上百民眾不滿大兆公司未提前10天通知，入場順序又有異議，拉布條、手持反對牌抗議。

馬頭山自然人文協會表示，馬頭山介於內門、旗山、田寮之間，為惡地地形，生態資源豐富，可寧衛關係企業2015年原打算開發28公頃廢棄物掩埋場，經地方居民奔走爭取，至今二階環評遲遲沒有結果，大兆公司近期預計在掩埋場預定地旁以26公頃土地，興建能容納5千頭豬的豬舍。

大兆公司表示，「新農業循環園區」位於內門區腳帛寮段的自有土地，9月初公司依規定於環說書送審前辦理公開說明會，但部分居民以不滿未直接收到會議通知為由，阻撓會議進行，經雙方、維持秩序的警力與地方民意代表共同協調，改到今天重新召開，並設網路直播及線上提問，方便民眾發表意見。

馬頭山協會長黃惠敏說，會議預計10點開始，關心馬頭山的民眾一早8點多就抵達會議現場，但大兆公司未通知已開放進場，導致會場內提前坐滿，引起民眾不滿，有一名女子氣極在中心門口下跪，哭訴該公司不讓年長者先進去，沒想到回應竟是擔心她們拿椅子砸人。

馬頭山協會發言人龔文雄指出，大兆公司舉辦說明會前，協會曾因擔心會議場地會影響其他婦孺，線上直播也不利長者發表意見，16日至高雄市議會遞陳情書，要求市府延緩大兆公司開說明會，另外依法規定，說明會應在10天前公開通知，但他們9天前才接獲通知，質疑不合行政程序。

現場20多名警力及大兆公司經協調終於讓民眾進場，說明會中依規定開放30分鐘時間供現場民眾發表意見，抗議民眾聲浪幾乎蓋過大兆公司報告聲，說明會在雙方表達意見後落幕。