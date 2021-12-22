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他退休後當里長一做近30年 自掏腰包買監視器為民服務

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市鹽埕區瀨南里長林森林（左二）今年已82歲，因鄰居建議退休後擔任里長為民服務，今天接受市長陳其邁（右二）、議長曾麗燕（左一）等人頒獎。記者陳玫伶／攝影
高雄市鹽埕區瀨南里長林森林（左二）今年已82歲，因鄰居建議退休後擔任里長為民服務，今天接受市長陳其邁（右二）、議長曾麗燕（左一）等人頒獎。記者陳玫伶／攝影

高雄市民政局今天上午於大寮區享溫馨喜宴會館，舉辦特優資深里長表揚大會，今年共計有285名里長獲得表揚，其中有6名里長超過80歲，今年82歲的鹽埕區瀨南里長林森林退休後在鄰居建議下擔任里長，一做就是近30年，與太太共同為鄰里服務。

高市民政局表示，今年特優里長有91人、資深里長（10年以上）有157人，另外榮獲內政部全國特優里長15人，內政3等專業獎章22人也同時是服務年資滿30年的資深里長。

高雄市長陳其邁、議長曾麗燕、民政局長閻青智及多位議員到場頒獎，陳其邁致詞表示，今年3月缺水、5月防疫，近期還有多家大廠商到高雄投資，里長是市府最好的工作夥伴，疫情期間也感謝里長幫忙宣導65歲以上長者打疫苗，陳其邁帶領到場議員，向所有里長鞠躬致上12萬分的感謝。

林森林已做6屆里長，他原本是做修理及販賣電冰箱、電視的生意，因他的鄰居同時也是前任里長比較忙，里民見他有空推他出來選里長，沒想到一做就是近30年，林森林太太也做了2屆里長，等於是「一人里長，兩人服務」，他說，剛上任時瀨南里監視器不足，他自掏腰包花上百萬裝設21支監視器及60支滅火器，為里民安全盡一分力。

新興區順昌里資深里長林朱堂今年68歲，已擔任里長31年，榮獲30年資深里長獎及內政3等專業獎章，他表示，幾十年來，不僅幫里民處理垃圾、聆聽里民心聲，今年疫情期間也是不眠不休提供服務，最印象深刻的是幫忙抓了很多小偷、強盜，還曾因此當選全國好人好事代表到台北接受表揚。

林朱堂說，里長工作說辛苦也不辛苦，為里民任何有需要的地方提供服務，如目前三雅新公園內的噴水器有近一年無法噴水，燈光照明也不足，已請轄區議員幫忙爭取，預計近期將進行公園燈光改善，讓里民運動更安全、更方便。他說，他的身體還很健康，未來將繼續為里民服務。

高雄市鹽埕區瀨南里長林森林今年已82歲，因鄰居建議退休後擔任里長為民服務，至今也已近30年。記者陳玫伶／攝影
高雄市鹽埕區瀨南里長林森林今年已82歲，因鄰居建議退休後擔任里長為民服務，至今也已近30年。記者陳玫伶／攝影
高雄市新興區順昌里資深里長林朱堂今年68歲，已擔任里長31年，榮獲30年資深里長獎及內政3等專業獎章。記者陳玫伶／攝影
高雄市新興區順昌里資深里長林朱堂今年68歲，已擔任里長31年，榮獲30年資深里長獎及內政3等專業獎章。記者陳玫伶／攝影
高雄市新興區順昌里資深里長林朱堂（左二）已擔任里長31年，今天接受市長陳其邁（右二）、議長曾麗燕（左一）等人頒發30年資深里長獎及內政3等專業獎章。記者陳玫伶／攝影
高雄市新興區順昌里資深里長林朱堂（左二）已擔任里長31年，今天接受市長陳其邁（右二）、議長曾麗燕（左一）等人頒發30年資深里長獎及內政3等專業獎章。記者陳玫伶／攝影

陳其邁 疫情 高雄市

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