快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

河濱商城拆除備糧草 2筆費用2750萬本周簽准到位

中央社 / 高雄22日電

高市鼓山區河邊里仁愛河濱商城單元一建物今天拆除，高市府為讓125戶儘快回家，包括更新會所提的2100萬安置費，以及650萬更新事業計畫先期經費，本周將簽准到位。

出席今天拆除祈福儀式的副市長林欽榮表示，更新會提出新台幣650萬元都市更新事業計畫先期經費，以及單元一所有權人每人新台幣11.6萬安置費需求，包括2個月押金、6個月租金及搬家費等一共2100萬，預定本周簽准到位。

後續更新會依市府撥款原則，撥付給有迫切使用需要所有權人。市府墊付經費將以參與都市更新事業方式，納入共同負擔，於事業計畫執行後繳回市庫。

市府都市發展局今天新聞稿說明，為避免重大災害發生，依都市更新條例第7條，11月15日將河濱商城全區公告劃定為迅行更新地區，未來只要土地及合法建物所有權人數及面積均超過半數同意，更新會即可提送都市更新事業計畫報核；為了讓更新會有經費立即啟動事業計畫規劃作業，更新會向營建署所申請的都更事業及權變計畫補助650萬元，由市府循程序分4期先行墊付。

河濱商城更新會理事長郭麗雯表示，這筆墊付補助經費來得及時，本月16日更新會已透過公開評選程序選出專業團隊研擬更新事業計畫，更新會也成立工作小組，將於河邊里活動中心成立窗口，探詢住戶需求，整合出合宜開發方案。

郭麗雯說，因辦理都市更新事業，更新會所申請的單元一先行拆除建物證明，市府已於21日核准，所有權人不必擔心更新後權利價值受損，相關資訊將公布在更新會會址。

都發局長吳文彥說，社區自主都市更新，要所有權人自發性動起來，市府才能幫得上忙。在河濱商城更新會幹部、在地里長和鼓山區公所合作協調下，優先拆除的單元一居民已先短暫安居。期待更新會提出讓所有權人滿意的都市更新事業計畫，住戶儘快凝聚共識，順利推動事業計畫，在外的住戶也才能儘早回到新屋安居。

都發局都市更新科表示，將透過「自主都更588輔導專案」輔導更新會，並依都市計畫法及都市更新條例給予自主更新最大協助；市府將委託輔導團隊於明年1月起進駐河邊里活動中心與更新會工作小組討論工作進度

都市更新 都更

延伸閱讀

仁愛河濱商城海砂屋拆除 後續都更案招商

影／高雄河濱商城海砂屋開拆！市府協助辦理自主都更

廢墟大樓有救？員林黃金帝國一半所有權人有意願都更

仁愛河濱商城拆除 明年農曆年前完成

相關新聞

屏東縣長綠營黨內初選白熱化 街頭早已看板大戰

屏東縣長潘孟安任期將屆，下屆屏東縣百里侯之爭逐漸白熱化，民進黨立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄都已經表態參選角逐黨內初選，民進...

高雄親子旅遊新亮點 全國最大「迷宮花園」在澄清湖

高雄親子旅遊景點又多一處！明起高雄澄清湖的森林迷宮感官體驗區正式啟用，高市觀光局以2400多萬元打造全台最大迷宮花園，0...

不滿馬頭山環評前說明會未提前告知 上百人拉布條抗議

可寧衛關係企業大兆循環經濟公司預計將於高雄市內門馬頭山進行「新農業循環園區開發案」，原定9月舉辦的環評送審前說明會因現場...

他退休後當里長一做近30年 自掏腰包買監視器為民服務

高雄市民政局今天上午於大寮區享溫馨喜宴會館，舉辦特優資深里長表揚大會，今年共計有285名里長獲得表揚，其中有6名里長超過...

AWS雲端產業論壇 陳其邁：高雄港轉型為數位港

雲端產業龍頭亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）今天在高雄展覽館舉辦「AWS南台灣雲端產業論壇...

「2022桃園－馬祖文化日曆」 八德區公所免費領

桃園有不少馬祖移居民眾，與馬祖也互為姊妹縣市，為保留歷史記憶及推動2地文化交流，八德區公所特別設計「2022桃園-馬祖文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。