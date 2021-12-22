河濱商城拆除備糧草 2筆費用2750萬本周簽准到位

高市鼓山區河邊里仁愛河濱商城單元一建物今天拆除，高市府為讓125戶儘快回家，包括更新會所提的2100萬安置費，以及650萬更新事業計畫先期經費，本周將簽准到位。

出席今天拆除祈福儀式的副市長林欽榮表示，更新會提出新台幣650萬元都市更新事業計畫先期經費，以及單元一所有權人每人新台幣11.6萬安置費需求，包括2個月押金、6個月租金及搬家費等一共2100萬，預定本周簽准到位。

後續更新會依市府撥款原則，撥付給有迫切使用需要所有權人。市府墊付經費將以參與都市更新事業方式，納入共同負擔，於事業計畫執行後繳回市庫。

市府都市發展局今天新聞稿說明，為避免重大災害發生，依都市更新條例第7條，11月15日將河濱商城全區公告劃定為迅行更新地區，未來只要土地及合法建物所有權人數及面積均超過半數同意，更新會即可提送都市更新事業計畫報核；為了讓更新會有經費立即啟動事業計畫規劃作業，更新會向營建署所申請的都更事業及權變計畫補助650萬元，由市府循程序分4期先行墊付。

河濱商城更新會理事長郭麗雯表示，這筆墊付補助經費來得及時，本月16日更新會已透過公開評選程序選出專業團隊研擬更新事業計畫，更新會也成立工作小組，將於河邊里活動中心成立窗口，探詢住戶需求，整合出合宜開發方案。

郭麗雯說，因辦理都市更新事業，更新會所申請的單元一先行拆除建物證明，市府已於21日核准，所有權人不必擔心更新後權利價值受損，相關資訊將公布在更新會會址。

都發局長吳文彥說，社區自主都市更新，要所有權人自發性動起來，市府才能幫得上忙。在河濱商城更新會幹部、在地里長和鼓山區公所合作協調下，優先拆除的單元一居民已先短暫安居。期待更新會提出讓所有權人滿意的都市更新事業計畫，住戶儘快凝聚共識，順利推動事業計畫，在外的住戶也才能儘早回到新屋安居。

都發局都市更新科表示，將透過「自主都更588輔導專案」輔導更新會，並依都市計畫法及都市更新條例給予自主更新最大協助；市府將委託輔導團隊於明年1月起進駐河邊里活動中心與更新會工作小組討論工作進度

。