保存百年祭典 屏東王船文化館開工

為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府今天舉行王船文化館開工動土，這是國內首座以無形文化資產「王船文化」為主題的展示館。

王船文化館基地座落在東港警分局旁，動土儀式恭請東隆宮溫府千歲、各宮廟神尊坐鎮護持，文化部次長蕭宗煌、縣長潘孟安及各級民意代表等人出席參與，祈求在王爺庇佑下，工程施工順利。

蕭宗煌說，名為「王船文化館」，但具備博物館本質，期許未來是一座活的博物館，會說故事的博物館及永續的博物館。

潘孟安表示，未來除了每3年1科的迎王祭典，也能到王船文化館欣賞造船匠師的精湛工藝、感受迎王的深度魅力。

潘孟安指出，位列國家重要無形文化資產的東港迎王平安祭典，與南州、小琉球並列屏東3大迎王祭典，已成為聞名全台重要的宗教文化慶典，歷史悠遠的祭典文化，匠心獨具的王船建造技術，都是值得被永久保存的文化資產。

潘孟安感謝文化部支持王船文化館的興建計畫，完整典藏屏東迎王文化，傳承造船匠師智慧。

王船文化館基地座落在東港分局旁，縣府自民國107年開始進行先期規劃，今年獲文化部核定補助，工程總經費逾新台幣7億元。

文化處表示，建築設計概念採用「海」的意象，如上方開孔象徵王船龍目，建物下方折線象徵海浪，並透過觀景台可遠眺大鵬灣，預計112年完工，113年正式開館營運。

館內將展示有關王船文化的國定民俗、縣內王船文化以及東港迎王平安祭典等，文化處表示，為保存東港王船建造技術，並打造東港等比例大的實體王船作為典藏，同時透過新媒體科技打造沉浸式劇場，向觀眾介紹王船文化。

王船文化館設有240席的多功能視聽室、研習教室、圖書室、典藏庫房、特展空間以及餐飲、商業空間等，具備完整的博物館機能。

文化處表示，王船文化館未來將提供民眾更深入了解迎王文化，透過展覽了解歷史脈絡，在非迎王期間，遊客也能夠感受迎王祭典的震撼，同時將作為文化傳承的平台，藉由各類傳習課程、特展推廣，讓地方文化扎根。