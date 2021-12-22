後疫情旅遊澎湖亮點 馬公海洋文化季逾千人參與
馬公市推動海洋文化季「澎南心動」與「金色雙島追夕陽」系列活動，今年雖然受疫情影響，仍吸引超過千人參與，獲好評。馬公市公所表示，未來將持續推動，讓國人看見不一樣的海島風情。
馬公市今天舉辦海洋文化季系列活動成果發表會，馬公市長葉竹林指出，今年是海洋年，為振興澎南區與虎井、桶盤等離島的觀光旅遊，推出「澎南心動」與「金色雙島追夕陽」系列活動。
葉竹林表示，今年推出的「澎南心動」與「金色雙島追夕陽」2大遊程，5月中旬因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，活動停擺，利用其空檔辦理職能培訓，直到8月底疫情趨緩才又恢復，短短3個月內，總共有4040人參與體驗，實屬不易。
馬公市公所表示，馬公「澎南心動」與「金色雙島追夕陽」2大遊程，推動以來已贏得好口碑，未來仍會持續推廣，帶動離島觀光的發展。
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