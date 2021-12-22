推動南方雲經濟 陳其邁：透過公有雲連結全世界

亞馬遜雲端服務今天在高雄舉辦產業論壇，邀業界和專家分享雲端趨勢及經驗。高雄市長陳其邁出席致詞表示，產業正在結構性改變，透過公有雲可連結全世界客戶，在競爭中搶先機。

亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services，簡稱AWS）今天在高雄舉辦「AWS南台灣雲端產業論壇」，邀請多名技術專家與業界人士分享雲端趨勢發展，另包括英特爾（Intel）、中華電信、中冠資訊等企業也來分享雲端服務經驗，吸引超過400人參與。

陳其邁出席致詞時強調，產業正在結構性改變，市府將引進AWS、中華電信、中油、中鋼等龍頭企業，用以大帶小方式，帶領新創研發創新解決方案，並透過公有雲連結全世界客戶，在競爭中搶得先機。

陳其邁接受媒體聯訪時表示，高雄是港口，也是非常重要的航運樞紐，市府把亞灣舊城區變成5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區，過去的實體港也將逐步發展成數位港，未來除了傳統工業產品輸出，也要把軟體應用輸出，透過公有雲連結全球客戶。

陳其邁表示，AWS可說是全球最大的公有雲，同時也是市府發展5G AIoT政策的諮詢顧問。感謝AWS跟在地5G AIoT應用服務業者合作，落地高雄亞灣區，協助系統整合商跟新創業者連結國際市場，打造高雄新藍海。

高雄市經發局長廖泰翔表示，導入數位應用是全球產業發展趨勢，亞洲新灣區則是未來高雄發展5GAIoT重要基地，中央和地方政府攜手投入資源，推動南部產業轉型，把數位轉型趨勢深入到各行業，為南台灣產業注入更多數位雲端能量。

此次論壇活動有多個攤位展出，包含3個AWS攤位，以及中華電信、遠傳、伊雲谷、聚碩與哈瑪星等攤位，展示雲端相關整合解決方案。