AWS雲端產業論壇 陳其邁：高雄港轉型為數位港

雲端產業龍頭亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）今天在高雄展覽館舉辦「AWS南台灣雲端產業論壇」，高市長陳其邁受訪表示，高雄是港口，也是非常重要的航運樞紐，市府把亞灣舊城區變成5G AIoT創新園區，著眼在科技跟產業的發展，5G AIoT發展勢不可擋。高雄除了過去實體港也將逐步發展成數位港，未來除了傳統工業產品的輸出外，也要把軟體解決方案輸出。

AWS台灣暨香港總經理王定愷說，AWS在陳其邁在上任兩周內就舉辦第1場活動，過去一整年共舉辦12場活動，跟高雄在地企業跟新創進行非常多的連結，接觸超過2300位業者、輔導超過30家公司。「雲到哪裡，服務就到哪裡；服務到哪裡，營收就到哪裡。」王定愷指出，雲是涵蓋全世界的一張大網，AWS作爲全球雲端技術的領航者一直致力於將自己的優勢扎根台灣。希望能創造共贏，「有志青年免北漂、雲騰高雄能出海」。

論壇邀請相關技術專家與業界菁英分享雲端趨勢發展，包括Intel、中華電信、中冠資訊等企業，吸引超過400位業界專家參與。陳其邁親臨致詞說，產業正在結構性改變，市府將引進AWS、中華電信、中油、中鋼等龍頭企業，以大帶小帶領新創研發創新解決方案，透過公有雲連結全世界客戶，在競爭中搶得先機。

陳其邁表示，AWS從過去網路賣書到變成全球最大的解決方案平台，在跨域運用方面AWS可說是全球最大的公有雲，同時也是市府發展5G AIoT政策的諮詢顧問。感謝AWS跟在地5G AIoT應用服務業者合作，落地亞灣協助系統整合商跟新創業者連結國際市場，打造高雄新藍海。「