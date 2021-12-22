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「2022桃園－馬祖文化日曆」 八德區公所免費領

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園有不少馬祖移居民眾，與馬祖也互為姊妹縣市，為保留歷史記憶及推動２地文化交流，八德區公所特別設計「2022桃園-馬祖文化日曆」，供民眾免費索取，市長鄭文燦今天也在市政會議幫忙宣傳。記者陳俊智／攝影
桃園有不少馬祖移居民眾，與馬祖也互為姊妹縣市，為保留歷史記憶及推動２地文化交流，八德區公所特別設計「2022桃園-馬祖文化日曆」，供民眾免費索取，市長鄭文燦今天也在市政會議幫忙宣傳。記者陳俊智／攝影

桃園有不少馬祖移居民眾，與馬祖也互為姊妹縣市，為保留歷史記憶及推動2地文化交流，八德區公所特別設計「2022桃園-馬祖文化日曆」，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

鄭文燦表示，桃園市府對馬祖移居民眾和文化相當重視，除了整建八德大湳公園的龍山寺、閩臺宮，也在馬祖會館設置社區關懷據點，照顧落腳在桃園的長者，讓桃園成為馬祖的第二故鄉。明年市府也將辦理「擺暝文化祭」及「媽祖昇天祭」，呈現北、南竿不同的地方文化。

「2022桃園－馬祖文化日曆」除依特定節慶搭配照片，也有相當多二地交流的紀錄，近日將分送至桃園市馬祖同鄉會、桃園市馬祖關懷協會、桃園市各馬祖文化信仰宮廟及八德區48里等地，供民眾索取。另外，也可洽詢八德區公所（電話：03-3683155），不過數量有限，送完為止。

馬祖 桃園

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