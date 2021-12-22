快訊

網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陪伴找職場第二春！就服員：高齡者工作能力一點也不弱

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市銀髮人才服務據點地點在前鎮高中捷運站內1號出口處，方便銀髮族搭乘捷運即可抵達，提供55歲以上或退休欲再尋找職涯第二春的中高齡及高齡求職者就業服務，成立3個月來，每月平均有100人次求助。圖／高雄市勞工局提供
高雄市銀髮人才服務據點地點在前鎮高中捷運站內1號出口處，方便銀髮族搭乘捷運即可抵達，提供55歲以上或退休欲再尋找職涯第二春的中高齡及高齡求職者就業服務，成立3個月來，每月平均有100人次求助。圖／高雄市勞工局提供

高雄64歲陳姓男子當聯結車司機30年，體力愈來愈難負荷決定轉職，在高雄市銀髮人才服務據點媒合下，找到國小校工職缺。他說，雖然收入沒以前高，卻是最適合現狀的機會，相當珍惜。54歲就業服務員李宗翰相當細膩，陪伴陳男找到「職場第二春」後仍一路追蹤，提供有溫度的就業輔導。

李宗翰觀察，中高齡就業者人生閱歷豐富，普遍很有責任心，工作能力不弱。陳姓男子日前到服務據點探班，帶一杯飲料感謝李宗翰，彼此相互打氣，李說「看到對方重拾自信的笑容，覺得欣慰」。

經營精品服裝店的溫姓女子生意不敵疫情結束營業，她2個月前到服務據點求助，心情沮喪，告訴就業服務員「只求有工作就好，24K低薪也不介意」。

蔡姓就服員和溫女交談後，得知她有國立大學美術系學歷，美學素養高，鼓勵她可嘗試美術才藝班老師工作，她原本「怎麼可能會用我，我年紀那麼大了」，經由服務據點架橋，果然找到願意給她機會的才藝班，先從助教做起，明年初正式開課。為減輕溫女生計壓力，服務據點也協助她先找些兼職、短期或在家工作的機會，讓她能兼顧經濟與專長。

「中高齡者及高齡者就業促進法」去年12月4日上路，高雄市今年9月成立全國第一處「高雄市銀髮人才服務據點」，為讓高齡求職者覺得自在，也有共同語言，就業服務員是來自不同職涯領域，「以高齡者支持高齡者」服務模式，盼帶動企業雇用高齡員工風潮。

高雄市銀髮人才服務據點地點在前鎮高中捷運站內1號出口處，方便銀髮族搭乘捷運即可抵達，提供55歲以上或退休欲再尋找職涯第二春的中高齡及高齡求職者就業服務，成立3個月來，每月平均有100人次求助。

中高齡就業者要上門求職，常覺得難為情，深怕遇到年齡歧視，高雄市銀髮人才服務據點為營造友善服務氛圍，工作人員清一色是中高齡，讓服務者與被服務者溝通過程更順暢契合，也能多些同理心。

高雄市銀髮人才服務據點地點在前鎮高中捷運站內1號出口處，方便銀髮族搭乘捷運即可抵達，提供55歲以上或退休欲再尋找職涯第二春的中高齡及高齡求職者就業服務，成立3個月來，每月平均有100人次求助。圖／高雄市勞工局提供
高雄市銀髮人才服務據點地點在前鎮高中捷運站內1號出口處，方便銀髮族搭乘捷運即可抵達，提供55歲以上或退休欲再尋找職涯第二春的中高齡及高齡求職者就業服務，成立3個月來，每月平均有100人次求助。圖／高雄市勞工局提供

在家工作 高雄市 求職

延伸閱讀

爭取2022發不發重陽金？黃珊珊明確表態:我2反對2支持

銀髮人才服務據點 助高年級生就業

高市專幼被批血汗工廠 教育局：未違反法規已爭取增設

高市照顧中學運動員 大同醫院設運動選手整合照護中心

相關新聞

港都夜未眠 高雄夜經濟正發酵

夜幕低垂，是上班族抒解日間工作壓力以及市民們在緊張忙碌生活後，可以放鬆身心的時候了，美食如林的夜市文化、夜間開放的藝術展館和夢幻燈廊，還有隱藏在老城街巷的風格酒吧，屬於高雄的大港夜經濟，正在悄悄展開。

影／高雄河濱商城海砂屋開拆！市府協助辦理自主都更

高雄海砂屋仁愛河濱商城經鑑定，顯示地下室柱子大部分已挫曲，梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，整體建築耐震力...

高雄親子旅遊新亮點 全國最大「迷宮花園」在澄清湖

高雄親子旅遊景點又多一處！明起高雄澄清湖的森林迷宮感官體驗區正式啟用，高市觀光局以2400多萬元打造全台最大迷宮花園，0...

AWS雲端產業論壇 陳其邁：高雄港轉型為數位港

雲端產業龍頭亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）今天在高雄展覽館舉辦「AWS南台灣雲端產業論壇...

「2022桃園－馬祖文化日曆」 八德區公所免費領

桃園有不少馬祖移居民眾，與馬祖也互為姊妹縣市，為保留歷史記憶及推動2地文化交流，八德區公所特別設計「2022桃園-馬祖文...

陪伴找職場第二春！就服員：高齡者工作能力一點也不弱

高雄64歲陳姓男子當聯結車司機30年，體力愈來愈難負荷決定轉職，在高雄市銀髮人才服務據點媒合下，找到國小校工職缺。他說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。