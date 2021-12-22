陪伴找職場第二春！就服員：高齡者工作能力一點也不弱

高雄64歲陳姓男子當聯結車司機30年，體力愈來愈難負荷決定轉職，在高雄市銀髮人才服務據點媒合下，找到國小校工職缺。他說，雖然收入沒以前高，卻是最適合現狀的機會，相當珍惜。54歲就業服務員李宗翰相當細膩，陪伴陳男找到「職場第二春」後仍一路追蹤，提供有溫度的就業輔導。

李宗翰觀察，中高齡就業者人生閱歷豐富，普遍很有責任心，工作能力不弱。陳姓男子日前到服務據點探班，帶一杯飲料感謝李宗翰，彼此相互打氣，李說「看到對方重拾自信的笑容，覺得欣慰」。

經營精品服裝店的溫姓女子生意不敵疫情結束營業，她2個月前到服務據點求助，心情沮喪，告訴就業服務員「只求有工作就好，24K低薪也不介意」。

蔡姓就服員和溫女交談後，得知她有國立大學美術系學歷，美學素養高，鼓勵她可嘗試美術才藝班老師工作，她原本「怎麼可能會用我，我年紀那麼大了」，經由服務據點架橋，果然找到願意給她機會的才藝班，先從助教做起，明年初正式開課。為減輕溫女生計壓力，服務據點也協助她先找些兼職、短期或在家工作的機會，讓她能兼顧經濟與專長。

「中高齡者及高齡者就業促進法」去年12月4日上路，高雄市今年9月成立全國第一處「高雄市銀髮人才服務據點」，為讓高齡求職者覺得自在，也有共同語言，就業服務員是來自不同職涯領域，「以高齡者支持高齡者」服務模式，盼帶動企業雇用高齡員工風潮。

高雄市銀髮人才服務據點地點在前鎮高中捷運站內1號出口處，方便銀髮族搭乘捷運即可抵達，提供55歲以上或退休欲再尋找職涯第二春的中高齡及高齡求職者就業服務，成立3個月來，每月平均有100人次求助。