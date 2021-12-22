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高雄親子旅遊新亮點 全國最大「迷宮花園」在澄清湖

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄澄清湖新景點五彩繽紛的涵管迷宮。圖／高市觀光局提供
高雄澄清湖新景點五彩繽紛的涵管迷宮。圖／高市觀光局提供

高雄親子旅遊景點又多一處！明起高雄澄清湖的森林迷宮感官體驗區正式啟用，高市觀光局以2400多萬元打造全台最大迷宮花園，0.6公頃的花園讓民眾親身沉浸體驗、接觸自然，將成為打卡新景點。花園還有鴛鴦造型綠籬、哈比屋、巨型涵管、野餐區等特色空間。

澄清湖每年吸引數百萬遊客，從2013年起開放高雄市民免費入園，市府也每年投入經費改善老舊設施及開發新景點，過去觀光局陸續改善幸福花園、淡水館、富國島吊橋等設施，今年將以全台最大的迷宮花園，為高雄增添親子旅遊新亮點。

觀光局表示，迷宮花園共有4大特色，首先為從上空鳥瞰是一對綠色鴛鴦造型「鴛鴦造型綠籬」，種植樹蘭及黃金露花形成一對鴛鴦造型，作為整體迷宮的路徑區隔。有如同電影《魔戒》場景打造的哈比屋，夢幻童話場景不用出國即可體驗。

五彩繽紛的涵管迷宮則以下水道巨型涵管組成，直徑可達120公分，孩童彷彿變身電玩裡的超級瑪利歐。另外也提供野餐區，讓民眾在綠地上休憩用餐，接近土地與自然，孩子可體驗磨石子溜滑梯。

高雄澄清湖新景點迷宮花園中也打造哈比屋。圖／高市觀光局提供
高雄澄清湖新景點迷宮花園中也打造哈比屋。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在風景區澄清湖裡打造綠籬迷宮。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在風景區澄清湖裡打造綠籬迷宮。圖／高市觀光局提供
高雄澄清湖新景點綠籬迷宮上空鳥瞰是一對綠色鴛鴦造型。圖／凌空視界提供
高雄澄清湖新景點綠籬迷宮上空鳥瞰是一對綠色鴛鴦造型。圖／凌空視界提供

觀光局 野餐 親子

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