影／高雄河濱商城海砂屋開拆！市府協助辦理自主都更

高雄海砂屋仁愛河濱商城經鑑定，顯示地下室柱子大部分已挫曲，梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，整體建築耐震力不足，建物具有危險性。高市府今天在祭祀祈福儀式後，鳴笛開工進行「單元一」125戶建物拆除，工期60個日曆天，預計明年農曆年前完成。副市長林欽榮表示，後續都市更新會配合鄰近的綠園道、愛河、輕軌共同規畫，營造優質的居住環境。

林欽榮表示，城中城大樓事件後，工務局與消防局全面清查高雄市1099棟老舊集合住宅、住商混合大樓的逐棟檢視及聯合稽查作業，委由專業技師、建築師公會辦理危險建物鑑定，提升集合住宅大樓的公共安全。

仁愛河濱商城編號「單元一」的海砂屋，鑑定結果地下室柱子大部分已挫曲，梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，評估整體建築耐震力不足，建物具有危險性，必須強制拆除。考量原住戶搬遷需要時間，工務局先於11月1日張貼公告，限期住戶1個月內必須完成搬遷後拆除。

高市府整合都發局、工務局、民政局、鼓山區公所及社區，組成「河濱商城都市更新會」，以及都更輔導公司、租賃住宅服務公會合作，在河邊里活動中心設置租賃服務站，逐一協助單元一海砂屋的125戶在一個月內妥善遷移安置、入住新居。

現場鳴笛開工，怪手搭配灑水車進行拆除河邊街95巷側牆，象徵拆除作業啟動。本次拆除範圍包括河邊街95巷8~16號（雙號）、河邊街115巷19~21號（單號）、河邊街115巷1~17號（單號）、河邊街103~113號（單號）。

林欽榮表示，河濱商城社區緊鄰鐵路園道、輕軌車站、公園及愛河，都更位置條件極佳，都發局已依都更條例劃定都市更新地區，專案協助河濱商城更新會以「五八八自主民辦都更輔導專案」及「一六八都更速審機制」，加速推動社區整合及自主都市更新程序，希望都更案能於明年底前招商成功。

關於河濱商城更新會所提，單元一所有權人安置費需求，包括2個月押金、6個月租金及搬家費用等，市府已批准動用都市更新基金先行代墊，將撥付給有需要的所有權人，另外該更新會向內政部營建署申請都市更新事業及權變計畫補助，市府也同意先予代墊650萬元。