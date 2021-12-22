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韓國瑜出新書 陳其邁：祝新書暢銷

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）今早出席亞馬遜網路服務論壇活動開場。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左）今早出席亞馬遜網路服務論壇活動開場。記者林巧璉／攝影

高雄市前市長韓國瑜將自己的「韓先生來敲門」公益活動經驗集結成書，新書《韓先生來敲門》昨上市，韓國瑜也訂於明年1月2日舉行見面會，預告下一步計畫。高雄市長陳其邁今表示，韓市長出新書當然要表達恭喜，且撇開政治不談，本來就是好朋友，祝福韓市長能夠非常順利、新書暢銷。

韓國瑜在被罷免半年後，展開「韓先生來敲門」計畫，他到全台灣不少鄉鎮、角落關心民眾，拜訪默默行善、努力的各行各業，進行一連串公益活動。計劃實行近一年後，韓國瑜將走訪經驗集結成書，新書《韓先生來敲門》昨天正式上市，他也訂於明年初在台北舉行「善良微光見面會」，也預告自己的下一步。

韓國瑜在公投期間未出現在任何一場藍營活動中，黨主席競選期間他也跟家人在美國、加拿大等地，兩個黨內大事他都巧妙缺席，外界也相當好奇韓國瑜的下一步是什麼計畫。

韓國瑜 高雄市 公益活動

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