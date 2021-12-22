耶誕主燈光束遭質疑抄襲前任韓國瑜 高市府:都是市府的
2022台灣燈會在高雄，高市府也全面為燈會做先行準備，即將到來的耶誕節也使用光束呈現耶誕主燈，在高雄流行音樂中心和愛河灣打造全台最大耶誕光影展演舞台。但網路上出現這樣的耶誕光束跟前市長韓國瑜時期的「2019高雄追光季主燈-光之耶誕樹」相似度高，質疑市府抄襲。高市府連兩天回應，今天新聞局表示，除了耶誕樹是公共財外，2019年的創作所有權也是市府所有，沒有抄襲問題。
高雄市長陳其邁日前在臉書上發布耶誕主燈測試照片，表示這次將高流海音館到愛河沿岸，化身耶誕光影展演舞台，耶誕元素投影搭配高流絕美建築，將化身全台最大耶誕主燈。網路上卻掀起抄襲爭議，新聞局長董建宏今澄清，2019年高雄追光季是市府勞務採購案，依據勞務採購案相關規定，其相關的權利、重製權等等都在市府手上，「市府不存在2021年耶誕燈光樹抄襲2019年燈光束的問題，因所有權都在市府手上。」
董建宏也再次強調，全世界的耶誕樹是公共財，在製造上採用光束呈現，都是相對環保、有趣的專業設計，希望透過這樣的方式來高雄參觀，來看看高雄這段時間城市美學的展現。
昨天文化局長王文翠也說，我們認為耶誕樹是一個普世的公共財，那用光來呈現，其實是一個很常見的手法，也是一個比較環保的做法。我們在此也歡迎全台灣的好朋友，可以來高雄，來看高雄流行音樂中心跟愛河，作為耶誕主燈的這樣一個作品。」
Chill濪濪行銷在2019年負責韓市府「2019高雄追光季主燈-光之耶誕樹」計畫，昨在臉書上貼文回應網友討論，「這兩天，周邊藝術家與各界朋友們，轉傳給我們非常多2022臺灣燈會高雄會前會-聖誕主燈的照片與連結，多是關心有關2022臺灣燈會高雄會前會-聖誕主燈與我們所承辦的2019高雄追光季主燈-光之耶誕樹作品相似度很高一事，同樣身為設計創作與活動承辦的單位，我們第一時間感到驚訝與不解。」
Chill濪濪行銷認為，透過藝術創作、燈光設計與活動，達到美化活化城市，是每一個主辦方與活動執行單位共同的目標，無不是為了將最好的內容帶到民眾眼前，而在作品展演前，任何一個藝術創作．都是團隊每一位夥伴投入相當多的時間與心力所完成的，很榮幸「2019高雄追光季主燈-光之耶誕樹」這個作品受到民眾的喜愛，更獲得2020德國紅點設計大獎（Red Dot design award），我們也持續不斷的吸收各界好的創意，作為我們下一個作品的養份，但是好的創意絕對不是複製貼上，希望所有的主辦方與創作設計者，可以更謹慎的做好事前功課。
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