快訊

恐出人命 避孕藥成分含量不足 食藥署回收300萬顆

寫作光宙的Pikachu？日本「漢字魔力」命名學

親子旅遊新亮點 全國最大「迷宮花園」在澄清湖

中央社 / 高雄22日電

每年吸引數百萬遊客的高雄知名景區澄清湖，高市觀光局今年將以有4大特色且是「全台最大迷宮花園」號召，增添親子旅遊新亮點，明天將啟用正式對外開放。

觀光局今天發布新聞稿表示，去年斥資新台幣2400多萬元，將0.6公頃過去騎馬場的閒置綠地，重新塑造為森林迷宮感官體驗區，讓民眾親身沉浸體驗、接觸自然，使遊賞園區更饒富多樣性。

觀光局表示，迷宮花園除了全國最大之外，還擁有4大特色。首先為從上空鳥瞰是一對鴛鴦造型綠籬，種植樹蘭及黃金露花形成一對鴛鴦造型，作為整體迷宮的路徑區隔。

另外3個特色，包括有如同電影「魔戒」場景打造的哈比屋，夢幻童話場景不用出國即可體驗；五彩繽紛的涵管迷宮則以下水道巨型涵管組成，直徑可達120公分，小朋友彷彿變身電玩裡的超級瑪利歐，可在涵管中自由探索。最後即是野餐區，可提供親子坐在廣闊綠地上休憩用餐，孩子就在磨石子溜滑梯及草皮盡情揮灑活力。

觀光局表示，全新打造的迷宮花園園區交自來水公司進行日常維護管理工作，新設施迷宮花園開放後，提供市民一個親子互動並具有生態教育意義的場所，希望能迎接更多年輕族群和家庭親子造訪澄清湖，體驗親子共遊、網美打卡的迷宮花園。

每年吸引數百萬遊客的高雄知名景區澄清湖，自民國102年起自來水公司開放高雄市民免費入園，高市府依約每年投入經費改善老舊設施及開發新景點，已有相當成效，市府觀光局陸續改善幸福花園、淡水館、富國島吊橋等設施。

親子 觀光局 澄清湖

延伸閱讀

控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴

圍堵旅館群聚 明年1月3日前全台防疫旅館大稽查

高雄澄清湖驚見身穿紅衣的女浮屍 死者身分待查

「水綠方2.0」大坪頂‧鳳山水庫森景區 併雙車別墅

相關新聞

港都夜未眠 高雄夜經濟正發酵

夜幕低垂，是上班族抒解日間工作壓力以及市民們在緊張忙碌生活後，可以放鬆身心的時候了，美食如林的夜市文化、夜間開放的藝術展館和夢幻燈廊，還有隱藏在老城街巷的風格酒吧，屬於高雄的大港夜經濟，正在悄悄展開。

韓國瑜出新書 陳其邁：祝新書暢銷

高雄市前市長韓國瑜將自己的「韓先生來敲門」公益活動經驗集結成書，新書《韓先生來敲門》昨上市，韓國瑜也訂於明年1月2日舉行...

耶誕主燈光束遭質疑抄襲前任韓國瑜 高市府:都是市府的

2022台灣燈會在高雄，高市府也全面為燈會做先行準備，即將到來的耶誕節也使用光束呈現耶誕主燈，在高雄流行音樂中心和愛河灣...

高雄滯洪池溜滑梯 安全性惹議

高雄市三民區、鳳山區交界寶業里滯洪池遊戲場昨天啟用，設施包括長形滑梯、滑步車賽道，開放前已吸引大批親子造訪，有孩童玩溜滑...

金酒銷陸卡關 楊鎮浯奔政院求助

中國大陸宣布自明年起，「全球輸銷中國大陸之食品」都須向海關總署重新申請在華註冊編號，金酒公司11月起申請2次皆被駁回，目...

高雄跨年活動交管看這裡 周邊不提供停車位

年末重頭戲活動即將登場，高雄耶誕、跨年、燈會活動將陸續登場，高雄市長陳其邁今表示，歡迎各地民眾到高雄作客，今交通局也公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。