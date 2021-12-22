親子旅遊新亮點 全國最大「迷宮花園」在澄清湖

每年吸引數百萬遊客的高雄知名景區澄清湖，高市觀光局今年將以有4大特色且是「全台最大迷宮花園」號召，增添親子旅遊新亮點，明天將啟用正式對外開放。

觀光局今天發布新聞稿表示，去年斥資新台幣2400多萬元，將0.6公頃過去騎馬場的閒置綠地，重新塑造為森林迷宮感官體驗區，讓民眾親身沉浸體驗、接觸自然，使遊賞園區更饒富多樣性。

觀光局表示，迷宮花園除了全國最大之外，還擁有4大特色。首先為從上空鳥瞰是一對鴛鴦造型綠籬，種植樹蘭及黃金露花形成一對鴛鴦造型，作為整體迷宮的路徑區隔。

另外3個特色，包括有如同電影「魔戒」場景打造的哈比屋，夢幻童話場景不用出國即可體驗；五彩繽紛的涵管迷宮則以下水道巨型涵管組成，直徑可達120公分，小朋友彷彿變身電玩裡的超級瑪利歐，可在涵管中自由探索。最後即是野餐區，可提供親子坐在廣闊綠地上休憩用餐，孩子就在磨石子溜滑梯及草皮盡情揮灑活力。

觀光局表示，全新打造的迷宮花園園區交自來水公司進行日常維護管理工作，新設施迷宮花園開放後，提供市民一個親子互動並具有生態教育意義的場所，希望能迎接更多年輕族群和家庭親子造訪澄清湖，體驗親子共遊、網美打卡的迷宮花園。

每年吸引數百萬遊客的高雄知名景區澄清湖，自民國102年起自來水公司開放高雄市民免費入園，高市府依約每年投入經費改善老舊設施及開發新景點，已有相當成效，市府觀光局陸續改善幸福花園、淡水館、富國島吊橋等設施。