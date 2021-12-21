高雄跨年活動交管看這裡 周邊不提供停車位

年末重頭戲活動即將登場，高雄耶誕、跨年、燈會活動將陸續登場，高雄市長陳其邁今表示，歡迎各地民眾到高雄作客，今交通局也公布跨年、五月天演唱會等活動疏運計畫，跨年活動會場周邊不提供停車位，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往。跨年夜捷運延長營運時間至1月1日凌晨2點；台鐵延長營運至1月1日凌晨兩點半。

2022台灣燈會在高雄進入倒數，為迎接這場國家級盛典，高市府將跨年各活動定位為「2022台灣燈會在高雄」會前會，首先由耶誕主燈揭開璀璨序幕，愛河打造為全台最大的聖誕光影展演舞台。接力登場的跨年晚會，主打四金卡司陣容堅強，首創蓬萊、高流雙舞台，並由民視、華視兩大無線電視台攜手製播，結合5G科技進行「異地共演」。

陳其邁表示，跨年活動結束時大量人潮疏散，今市政會議中也報告跨年活動交通疏導指引，鼓勵民眾以輕軌、捷運、接駁車及步行方式參加活動，台鐵、捷運、公車將延長營運，台鐵美術館站及鼓山站首度納入轉乘，輕軌（台鐵美術館-籬仔內站）也將加密班次疏運。而最受粉絲期待的五月天演唱會，也將提供新左營站至世運主場館的接駁專車。

交通局表示，高雄跨年晚會周邊自12月31日中午12點至111年1月1日凌晨2點止，依序實施三階段交通管制，管制範圍包括鼓山一路、北端街（含）以東；七賢路、光復街（不含）、北斗街（含）以南；河東路、市中一路、成功一路、永平路（不含）以西；青年路（不含）、臨海新路（含）以北之區域。

交通局指出，管制區內當地居民及商家車輛向管制員警出示證件即可進入，除緊急救護車輛、公車、接駁車及執行公務車輛外，其他汽機車均禁止進入，且將加強違停拖吊取締。另自跨年晚上8點起捷興一街禁止車輛進入及禁止車輛由鼓山一路上壽山；哨船街以西自1月1日凌晨僅准北行往後山散場。管制區內捷運鹽埕埔（1號出口）站等9處YouBike租賃站暫停營運。

交通局呼籲，前往蓬萊舞台的民眾可搭乘捷運至O1西子灣站或輕軌C13駁二蓬萊站，沿臨海新路、蓬萊路步行抵達會場；前往高流舞台的民眾可搭乘輕軌至C11真愛碼頭站或捷運O2鹽埕埔站，沿大勇路、公園路步行前往。大港橋則於12月31日下午1點至1月1日凌晨2點開放通行、暫停旋轉。

大眾運輸方面，跨年夜捷運及輕軌均延長營運時間至1月1日凌晨2時，並視人潮情況加密班次，捷運加密至3.5分鐘一班，輕軌加密至5分鐘一班。台鐵1月1日凌晨起也增開北上4班，南下3班，延長營運至凌晨2時30分。

蓬萊舞台西側空地從1月1日凌晨0時起至凌晨1時30分，提供散場免費接駁車開往捷運美麗島站。另市區公車以行經捷運美麗島站、中央公園站之12、77（昌福幹線）、218、紅3（林園幹線）等4線公車配合延後收班至凌晨2時。

五月天演唱會將在12月25、26、31日及1月1日在左營世運主場館舉辦，屆時世運大道將管制封閉。12月25、26日及1月1日等三天下午2點至晚上11點半管制通行。12月31日在下午4點至1月1日凌晨2點半管制通行。YouBike世運大道站也將暫停營運。另加開由台鐵新左營站至會場接駁車。