屏東紅豆遇天熱加蟲害 農委會公告符合天災救助

屏東縣紅豆產量全國第一，每年冬天是採收期，今年卻因冬天天氣異常，薊馬肆虐及天氣過熱，紅豆開不了花、結不了莢，造成農損災情，立委周春米、莊瑞雄先後偕農糧署、高雄農改場會勘新園、崁頂、南州鄉產區紅豆，農委會在會勘查察後，今天通過農業天然災害現金救助及低利貸款的地區及項目，縣內紅豆農於本月22日至31日，可向鄉公所申請。

屏東縣因極端氣候未結莢無法收成和薊馬蟲害導致歉收的農業災損，紅豆農指是30年來前所未見的氣候及種植異樣；周春米指出，原本被認為是病蟲害的相關因素，才導致屏東紅豆的農損，但實際會勘及分析後，才發現是極端氣候導致紅豆成長及結果的異狀，向農委會爭取應納入天災救助機制中。

周春米說，農委會今天通過農業天然災害現金救助及低利貸款之地區及項目，也呼籲有種植紅豆並且受天災影響收成的鄉親，儘速依規定向所轄鄉公所申請，以利後續救助行政程序。