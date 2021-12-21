高雄10大房地產新聞 台積電進駐高雄居首

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會票選高雄10大房地產新聞，結果揭曉，台積電進駐高雄一事無庸置疑居首，票選第二名是老字號國賓飯店熄燈。在歲末時節，相關新聞事件反映高雄房地產市場一整年的脈動軌跡，也成為來年投資開發的動向參考。

高雄不動產仲介公會首度舉行2021年高雄房地產新聞票選活動，發出593份問卷，回收近半數，今天由理事長簡志坤主持年終記者會宣布結果。

高雄10大房產新聞依序是護國神山積電進駐高雄設廠：國賓飯店熄燈；亞灣特貿三招商全壘打；房地產大漲價；城中城大火；華園飯店出售；楠梓特區推案熱銷；政院核定岡山第二交流道；國道7號高雄段環評；財政部出手打炒房。

仲介公會表示，今年詭譎多變，年初以為疫情已穩定，經濟待飛，結果5月中下旬本土案例爆發，疫情升高警戒，衝擊百工百業，房地產交易也急劇下滑，所幸全民加速施打疫苗，加上第三季台灣出口暢旺，回頭再造就房地產交易買賣。