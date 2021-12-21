冬至金門家戶忙拜拜 目前全縣剩金酒員工放假羨煞旁人

冬至是金門的大日子，除了應景吃湯圓，金門民間各姓宗祠也舉辦祭祖與「吃頭」活動，為了讓員工可以參加祭祖，先前金門縣政府還特別讓員工如參加冬至祭祖活動，可給予半天公假，後來因人事總局有意見而取消，目前全縣僅剩金酒公司員工可全部放假一天，羨煞旁人。

往年配合地方祭祖文化，全縣各國中小與幼兒園在冬至當日下午皆有停課半日的慣例，但因陸續有不少家長反映停課後造成學生照顧不便，因此，縣府教育處自今年度起，本縣各國中小(含幼兒園)冬至當日，維持正常作息，不停課。

縣府人事處長蔡流冰表示，最早縣府所屬機關員工的確可以放半天假，但後來因人事總局有意見，主要是不是國定假日，所以不能放假，後來縣府就取消放假，改成部分機關業務跟宗教禮俗有關，由機關首長認定，依公務員請假規則辦理。

蔡流冰也提及，去年很多學校校長被罵，因為學生放假，家長沒放假，小孩子單獨在家或是跑到外面去，容易有狀況出現，所以今年教育處也宣布學生照常上課，不停課。

至於金酒公司員工為何可以放假，蔡流冰解釋，因為金酒公司是事業單位，屬於公司制，所以只要公司決定好，就可以放假。