「對面山壁燈光一閃一閃」 澎湖休假警爬陡峭山路救人

台東轆轆溫泉13日發生山難事故，兩名溯溪客疑遭湍急溪流沖走，同行友人下山求援，受困2天才被其他山友發現求救訊息，天亮後攀爬崎嶇山路前往救援脫困。救援山友中，一人是來自澎湖縣警局白沙分局的警員顏季偉，返回工作崗位後今天被警局表揚。

本月10日，許姓、杜姓、羅姓三名男子相約前往台東轆轆溫泉溯溪，許、羅2人遭湍急溪水沖走，杜男搶救不及，負傷自行下山，迷路數十小時才被一群山友發現，對方協助後幸運脫困。

白沙警分局指出，受困山友求救對象中，其中一人是白沙分局竹灣派出所警員顏季偉。當時顏在下山途中，疑似聽見呼救聲響，顏發揮職業敏感度與為民服務精神，不畏山路崎嶇難行，展現勇智、不畏艱難，更彰顯警察人員隨時隨地為民服務精神，予以高度肯定及讚許。