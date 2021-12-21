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「對面山壁燈光一閃一閃」 澎湖休假警爬陡峭山路救人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
眾人給予受困男山友熱食與飲用水。圖／警方提供
眾人給予受困男山友熱食與飲用水。圖／警方提供

台東轆轆溫泉13日發生山難事故，兩名溯溪客疑遭湍急溪流沖走，同行友人下山求援，受困2天才被其他山友發現求救訊息，天亮後攀爬崎嶇山路前往救援脫困。救援山友中，一人是來自澎湖縣警局白沙分局的警員顏季偉，返回工作崗位後今天被警局表揚。

本月10日，許姓、杜姓、羅姓三名男子相約前往台東轆轆溫泉溯溪，許、羅2人遭湍急溪水沖走，杜男搶救不及，負傷自行下山，迷路數十小時才被一群山友發現，對方協助後幸運脫困。

白沙警分局指出，受困山友求救對象中，其中一人是白沙分局竹灣派出所警員顏季偉。當時顏在下山途中，疑似聽見呼救聲響，顏發揮職業敏感度與為民服務精神，不畏山路崎嶇難行，展現勇智、不畏艱難，更彰顯警察人員隨時隨地為民服務精神，予以高度肯定及讚許。

顏季偉說，他利用休假與友人出遊台東野溪溫泉，12日晚間，隱約聽見遠方山壁傳來呼叫聲，更不時出現閃爍燈號，當下研判可能有人受困深山發出求救訊號，隔日一早，眾人攀爬3、4小時陡峭山路才發現當時因迷路滑落山崖的男山友，立即提供熱食與協助緊易傷口急救，攙扶下山途中遇上當地派出所搜救員警，將人交給對方送醫。

男山友受困位置崎嶇難行，陡峭坡度考驗眾人體力。圖／警方提供
男山友受困位置崎嶇難行，陡峭坡度考驗眾人體力。圖／警方提供
熱心助人的澎湖縣警局白沙分局竹灣派出所警員顏季偉。圖／警方提供
熱心助人的澎湖縣警局白沙分局竹灣派出所警員顏季偉。圖／警方提供
男山友受困位置崎嶇難行，陡峭坡度考驗眾人體力。圖／警方提供
男山友受困位置崎嶇難行，陡峭坡度考驗眾人體力。圖／警方提供
白沙分局竹灣派出所警員顏季偉與友人費盡千辛萬苦，最後終於在山壁上發現受傷的男山友（左一）。圖／警方提供
白沙分局竹灣派出所警員顏季偉與友人費盡千辛萬苦，最後終於在山壁上發現受傷的男山友（左一）。圖／警方提供

山友 溫泉 澎湖

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