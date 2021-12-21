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霸氣！高雄投資人花6億掃光左營一整排透天厝
據最新實價登錄揭露，高雄左營區文智路上一整排老舊透天今年10月由住高雄美術館特區的劉姓自然人以6億餘元「掃貨打包」，這筆房地交易登上今年左營區最高總價，換算每坪成交單價約77萬，不動產仲介人士評估，未來整體價值有機會再向上發展。
這筆交易案共含15棟建物、16筆「住三」土地，其中13棟是屋齡達30年的五層樓透天厝 ，2間屋齡逾21年，1間未辦理保存登記，總建坪約1244.67坪，交易還包含建物旁邊及後方空地。
美術館特區豪宅林立，夾雜其間的老宅若規畫成危老建築， 價值非同日可語，台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智指出，這一整排閒置多年的透天厝，原由兩名莊姓屋主分別持有，已求售一段時日。
標的鄰近台鐵左營舊城站，近新莊一路，附近是高雄美國學校與蓮池潭風景區，受惠鐵路地下化，新莊一路打通後，左營舊城區與巨蛋商圈串連一氣，可銜接翠華路、美術館特區、高鐵左營站及台積電設廠預定地，因基地方正，地上物符合危老容積獎勵，尤其當地房價已具3字頭實力，未來朝重建開發，甚具利基。
台灣房屋趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年房市正熱，買家以打包掃貨方式獵取優質標的，能一次取得完整的基地街廓，利於未來投資開發，除左營區這筆交易外，今年5月間高雄一家砂石公司就以1.15億總價帶租約打包左營大路上7棟屋齡 44年的3樓透天厝。
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