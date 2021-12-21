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金酒大陸卡關各界關注 楊鎮浯拜會中央研商解決方案

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯率領團隊，在今日下午跨海拜會行政院副秘書長李國興，研商解決金酒公司輸陸通關新規定。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯率領團隊，在今日下午跨海拜會行政院副秘書長李國興，研商解決金酒公司輸陸通關新規定。圖／縣府提供

因應大陸新規範從明年1月起，全球銷往大陸的食品都須向大陸海關總署重新申請在華註冊編號，但金酒已申請2次卻遭駁回，引起金門鄉親關注；金門縣長楊鎮浯今日下午跨海拜會行政院副秘書長李國興，研商解決金酒公司輸陸通關新規定，經密集討論之後已協商出解決辦法，並承諾會在最快時間內，協助金酒公司取得申請所需文件。

包括行政院副秘書長李國興與常務副秘書長辦公室參議兼主任張文源、食品安全辦公室主任許輔、財金處長王立群等行政院相關首長共同與會，縣府財政處長孫國智、金酒公司董事長黃怡凱、金酒廈門公司董事長兼總經理曾資文等人也到場。

會議中，楊鎮浯表示因應大陸地區貿易政策，影響整體酒品產業甚大，非僅金酒公司一家，屬通案性問題，因涉及財政部與衛服部所轄業務範疇，急需行政院出面協商及解決，李國興表示，在縣府的說明下，已充分了解企業所遇到的困難，當下與行政院相關單位協商出解決的辦法。

金酒公司表示，因中國大陸2021年4月12日發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」。自2022年1月1日起，「全球輸銷中國大陸之食品」都須向中國大陸海關總署重新申請在華註冊編號。但金門酒廠實業股份有限公司依規定申請註冊，於11月起即申請二次皆遭駁回，目前進行第三次申請中。

據了解，台灣許多同類型廠商也面臨同樣困境，包含台灣菸酒公司(12月初提出第一次申請中)、馬祖酒廠(第一次申請未通過，目前進行第二次申請中)。因為此事件屬重大貿易政策改變，目前台灣現行制度與大陸新制定法規還未能對接，因此受限及牽涉層面極廣泛，需橫跨中央多部會，所以金酒公司於第一時間請求縣府協助。

楊鎮浯強調，金酒公司及金酒廈門公司制度健全，目前金酒廈門公司相關庫存量都也都在安全範圍，明年第二季前的銷售存貨也已備妥，不會影響銷售金額。

金門縣長楊鎮浯（左）拜會行政院副秘書長李國興（右），經密集討論之後已協商出解決辦法，並承諾會在最快時間內，協助金酒公司取得申請所需文件。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左）拜會行政院副秘書長李國興（右），經密集討論之後已協商出解決辦法，並承諾會在最快時間內，協助金酒公司取得申請所需文件。圖／縣府提供

金門 楊鎮浯 金酒

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