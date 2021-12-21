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莊瑞雄明宣布參選屏東縣長初選 誓言「超越自己、超越高雄」

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莊瑞雄明宣布參選屏東縣長初選 誓言超越自己、超越高雄

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
民進黨立委莊瑞雄明天上午將在台北市宣布參選屏東縣長黨內初選，以「在既有基礎上，超越自己、超越高雄」為主軸。圖／莊瑞雄服務處提供
民進黨立委莊瑞雄明天上午將在台北市宣布參選屏東縣長黨內初選，以「在既有基礎上，超越自己、超越高雄」為主軸。圖／莊瑞雄服務處提供

民進黨籍屏東縣長潘孟安明年兩任屆滿，民進黨立委鍾佳濱、周春米和莊瑞雄3人早已布局爭取黨內縣長初選提名，檯面上看板比多、比大，檯面下樁腳戰也進入近身巷戰，潘孟安也在公投說明會時，公開表態請大家支持周春米；在選戰進入白熱化之際，莊瑞雄明天上午將在台北市宣布參選屏東縣長黨內初選，以「在既有基礎上，超越自己、超越高雄」為主軸。

莊瑞雄明天上午10時將在台大醫院國際會議中心舉行「超越高雄，莊瑞雄」記者會，宣布參選2022屏東縣長黨內初選，屆時將邀請黨內立委及縣市首長出席相挺，並在會上發表參選理念及施政願景；之所以選在台北市宣布，他說，因為屏東人都知道了，現在要告訴全國民眾。

他說，屏東是他的故鄉，長大後離鄉求學、工作，心中惦記的都是屏東，2014年下了一個重大決心返鄉打拚，告別服務多年的台北市，回到屏東投入立委補選；想讓故鄉更美、更好、更繁榮的堅持，因此選擇一條艱難的返鄉之路，但是能夠回到故鄉定居、陪伴年邁的家人、與鄉親並肩打拚，即使再艱辛，仍在所不惜。

莊瑞雄強調，參選屏東縣長，是尋求一個替屏東鄉親服務的機會，一個讓屏東更好、讓屏東超越高雄的機會，一個讓孩子在屏東看到未來的機會，他在立委任內積極推動屏東的發展與建設，為屏東爭取到交通建設、高鐵南延、科學園區等。

莊瑞雄說，歷任縣長已打下良好的基礎，競選主軸為「超越自己、超越高雄」，超越代表著不斷創新、不斷進步，也是一直堅持追求更好的精神，「超越高雄只是我們的第一步，未來莊瑞雄將延續老縣長蘇貞昌的衝勁，將台灣尾拚成台灣頭」；希望過去一直栽培他的屏東鄉親，能夠給他一個機會，大家一起努力讓屏東轉骨。

屏東縣 莊瑞雄

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