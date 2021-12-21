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高市囤房稅預計增3億稅收 陳其邁：全用來補助青年租金

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市財政局長陳勇勝（左）說明高市囤房稅草案內容。記者林巧璉／攝影
高市財政局長陳勇勝（左）說明高市囤房稅草案內容。記者林巧璉／攝影

高市近日招商引資捷報頻傳，房價也跟著漲聲不斷，為落實居住正義，高雄市陳其邁今天指出，目前粗估囤房稅可為市庫增加3億稅收，將全面用於青年租金補助。高市囤房稅草案將於明日公告，市政會議通過後年底前送至議會審議，預計112年度將影響約5.4萬人、7.1萬戶房屋。

高市財政局長陳勇勝說明，根據統計高雄市有106萬戶住宅，非自住部分共有8.4萬戶。囤房稅將排除一個家庭的3戶自有住宅，也就是全國本人、配偶、未成年子女的3戶以下自用住宅，維持現有稅率1.2％。超過3戶且非自住的部分的徵收率從現有的1.5%提高至2.4％，超過4戶以上的非自住則提高至3.6％。囤房稅也排除公同共有、社會住宅、租賃住宅等9種非屬囤房性質的房屋，這些維持現行1.5%稅率。

陳其邁表示，落實居住正義需多元配套，除了囤房稅外，高雄社會住宅目前規畫1萬500戶，預計4至5年內完成，社宅選址有考慮區域均衡，高市推動的大寮、亞灣、岡山等3棟社宅都在捷運站附近，交通相當便利，「不會因是社宅、弱勢民眾等就把地點選在偏遠的地方，高雄市不會做這種事情。」

市府也考慮到青年購屋利息，今年高雄銀行就辦理了46億的青年首次購屋補貼，利率為1.31%，償還時間為40年。一方面推動囤房稅、青年租金補貼，也推動社宅和青年首購優惠利率等。

高市囤房稅草案將於明天公告，目前草案內容將非自住房屋稅從1.5%提高至2.4%至3.6%。圖／高市府提供
高市囤房稅草案將於明天公告，目前草案內容將非自住房屋稅從1.5%提高至2.4%至3.6%。圖／高市府提供

青年 社宅 高雄市 陳其邁

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