狂犬病陽性鼬獾咬傷人 屏東獅子鄉民要更警覺

屏東縣獅子鄉丹路村民眾日前在自家遭鼬獾攻擊咬傷，鼬獾於12月14日經檢測呈狂犬病陽性，這是獅子鄉自102年台灣狂犬病疫情爆發以來，第11起野生動物狂犬病陽性案例，為避免疫情擴及犬貓危害人畜安全，屏東縣動物防疫所12月30日上午將前往獅子鄉丹路村活動中心執行犬貓狂犬病疫苗注射工作。

屏東縣動物防疫所說，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但仍不可輕忽，請民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病─不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全。

縣動物防疫所呼籲，若未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；30日上午，請民眾攜帶3月齡以上犬貓及身分證踴躍參加。相關資訊請洽08-7224109分機21、25或26，或上屏東縣動物防疫所官網查詢。