義大醫療體系引進胃鏡胃整形手術 可有效消除脂肪肝

今年高雄義大醫療體系，引進國外使用多年的「胃鏡胃整形手術」，該項技術可透過胃鏡直接進入胃部進行微創手術，不僅療效增加，也能減少術後副作用；經實驗，相較原本胃注射術的效率，提升至10%以上，且大大減少術後副作用。

胃腸肝膽科主任、主治醫師林志文指出，肥胖所誘發的脂肪肝、糖尿病、膽固醇等疾病，全世界都在積極研發治療藥物，但藥物療效有限，病患還須控制飲食、體重，且復發機率極高，但透過「胃鏡胃整形手術」不僅能消除脂肪肝，更能減少相關疾病對藥物的使用並減緩症狀。

這項技術，可透過胃鏡直接進入胃部進行微創手術，不僅療效增加，也能減少術後副作用。林志文說，以往部分病患為了減重，來減少肥胖所誘發的疾病，使用侵略性小，價格便宜的胃注射術，但效用僅有10%左右，且患者容易復胖；新式的胃鏡胃整形手術，可透過胃部縫合手術，進行縮胃，替體重控制效用可達20至25%，也比外科手術副作用減少許多。

胃鏡胃整形手術於2013年由美國研發，且在美國與中南美洲大量使用，去年開始引進到台灣，高雄目前只有義大醫療體系，與高雄榮總有這項技術，屬全自費醫療項目，花費約在20多萬。