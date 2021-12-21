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船型堡聯外道路整建完成 12/31重新開放

中央社 / 金門縣21日電

金門國家公園管理處今天表示，為提升遊憩服務品質及安全，進行船型堡聯外道路及元履湖景觀平台改善工程，已經全數完工。其中，船型堡將於31日重新開放參觀。

金管處發布新聞表示，為優化船型堡聯外道路增設大型車停車空間及元履湖景觀平台等設施的品質及安全，特別編列經費整建，將原塵土飛揚船型堡路面整建為RC地坪，全長約400公尺、道路寬3公尺採車轍道設計施作，增設大型車停車空間可供4輛大型遊覽車停放及設計方便倒車迴轉，並於船型堡增加RC廣場地坪面積。

位於金沙后扁湖山灣海濱的船型堡，堡高3層，地下有坑道連接左右側伏地堡，因碉堡外觀宛如一艘戰艦而得名，又被稱作「湖山堡」，船首朝岸上，呈現大船上岸的有趣景象。不少遊客來此，會登上船首，模仿電影「鐵達尼號」經典畫面，成為拍照夯點。

此外，金管處副處長楊金臻表示，金沙鎮蔡厝古道上的元履湖景觀平台原有仿木，因年久失修破損嚴重，管理處一併加以整修更新，並增設陶磚地坪，提供遊客舒適的環境，增加金門地區休閒場所及多樣化遊憩體驗，呈現金門特有的戰地特色。

金門 鐵達尼號

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