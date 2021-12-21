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解決金酒輸中新規定 楊鎮浯赴台協調政院

中央社 / 金門縣21日電

因應中國貿易法規改變，金門酒廠公司今天表示，11月起依照新規定申請2次都遭駁回，目前第3次申請中。金酒說，縣長楊鎮浯已赴台與行政院相關單位研商，協助金酒取得許可。

金酒發布新聞表示，中國大陸2021年4月發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，自2022年1月1日起，「全球輸銷中國大陸之食品」都必須向中國大陸海關總署重新申請在華註冊編號。相關產品須在內、外包裝上標註在華註冊編號或所在地區主管當局批准的註冊編號，並自2021年11月1日後開始申請。

新聞稿指出，金門酒廠實業股份有限公司依規定申請註冊，於11月起即申請2次都遭駁回，目前進行第3次申請中。據了解，台灣許多同類型廠商也面臨同樣困境，包含台灣菸酒公司12月初提出第1次申請中、馬祖酒廠第1次申請未通過，目前進行第2次申請中。

金酒發言人陳啟展表示，此事屬重大貿易政策變革，目前台灣現行制度與大陸新制定法規還未能對接，因此受限且牽涉層面極廣泛，需橫跨中央多部會；金酒得知後立刻請求縣府協助，楊鎮浯隨即電話請託行政院相關單位尋求協助，並獲允諾將全力協助解決問題。

陳啟展表示，楊鎮浯今天與相關部會約定時間後，立即啟程赴台，與行政院相關單位研商，全力協助金酒公司取得許可。陳啟展說，金酒公司及金酒廈門公司制度健全，目前金酒廈門公司相關庫存量都也都在安全範圍，明年第1季的銷售存貨也已備妥，並不會影響銷售金額。

行政院 楊鎮浯

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