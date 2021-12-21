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高市郊區增設4處測速桿 明年元旦起執法

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市在郊區增設4處測速桿，明年元旦起執法。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄市在郊區增設4處測速桿，明年元旦起執法。圖／高雄市警交通大隊提供

高雄市政府警察局在大樹、美濃、旗山3品，增設4處固定式測速照相桿，至年底以前為宣導期，明年元旦起，開始執法，取締車輛超速。

高雄市警局增設的固定式測速照相桿，分別設在大樹區「高186甲線」三和路仙峰宮前、美濃區「台28線」中興路一段、旗山區「台29線」旗甲路三段，以及旗山區「台3線」旗屏二路與「高92線」路口。

高雄市警交通大隊表示，「十次車禍九次快」超速是車禍發生的主因之一，為提醒駕駛人不要因速度過快而發生意外，這4處固定式測速照相桿從昨天開始運作，到12月31日是宣導期，明年1月1日起執法。警方已在測速桿前100公尺至300公尺之間，懸掛警告標誌，提醒用路人注意減速，避免發生交通事故。

高雄市在郊區增設4處測速桿，明年元旦起執法。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄市在郊區增設4處測速桿，明年元旦起執法。圖／高雄市警交通大隊提供

測速 高雄市 車禍

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