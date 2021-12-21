立法院出現蓮霧耶誕樹 周春米行銷屏東蓮霧

屏東蓮霧季到來，民進黨立委周春米今天邀請屏東各農會，舉辦「春臨屏東，小米嚴選 - 啊~多麼甜的蓮霧」農產銷售活動，時逢耶誕節，也以蓮霧布置耶誕樹，並請來專業調酒師製作無酒精蓮霧雞尾酒，為立法院帶來濃濃的聖誕佳節氣息。

立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲、民進黨立法院黨團總召柯建銘與黨內數十名立委共襄盛舉，柯建銘誇獎周春米在立法院人緣真的很好，不用動員就有這麼多同仁一起出席參與，現場歡笑不斷。

周春米表示，蓮霧於17世紀由荷蘭人引進台灣，主要在高屏一代栽種，屏東可以說是台灣蓮霧的故鄉，屏東出產的蓮霧包括耳熟能詳的黑金剛、黑珍珠等，也多次得到神農獎的肯定。這次邀請屏東蓮霧產區包括佳冬、南州、東港、林邊以及枋寮地區農會，一同帶著自己產地的蓮霧來共襄盛舉，就是希望推廣屏東的好物。

周春米說，位處熱帶的屏東，被戲稱永遠比其他地方「多一度」，從永遠「多一度」的屏東產地直送，在北台灣略有寒意的冬日分享火紅的蓮霧，並用蓮霧做成聖誕樹，希望能夠為立院帶來佳節氣息。現場也請來專業調酒師製作無酒精蓮霧雞尾酒，以蓮霧果露作為基底，這是要呈現蓮霧不同的風味，響應佳節外，也呈現屏東的軟實力與創意。

周春米也補充，除了推銷屏東蓮霧外，這次各農會帶上來的農產，將連同特製的蓮霧聖誕樹，一同捐贈給屏東家扶中心。讓家扶中心的小朋友能夠過一個溫暖而特別的聖誕。