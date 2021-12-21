游錫堃出席展售會 力挺屏東蓮霧

立法院游錫堃今天上午出席「春臨屏東 小米嚴選 啊~多麼甜的蓮霧」推廣展售會，他表示，因疫情肆虐，加上中國政治性停止進口台灣蓮霧，使農民生計受到影響，因此呼籲國人一起力挺屏東蓮霧。

游錫堃表示，尤其中北部較少種植蓮霧，蓮霧象徵「蓮年如意」非常討喜，剛好今天適逢冬至，新的一年即將開始，他邀請大家年節時多多食用屏東蓮霧，使農民有好收入。

游錫堃指出，屏東山川秀麗、四季如夏、物產豐饒，境內北大武山海拔高度3,092公尺，是台灣五嶽之一，高度是中國五嶽之首—泰山(約1,545公尺)—的一倍以上。由此可見, 屏東地理條件優秀，不但是南台屏障，更能同時看得到海景，是他當初在登北大武山時難以忘懷的記憶。

他也回憶小時候家裡種植蓮霧，須細心照顧，甜度需要鹽分，也需要修枝。屏東蓮霧之所以口味與眾不同，就是受到海風吹拂，又有北大武山為南台灣屏障，在冬天接近農曆過年採收，是最熟成、最甜美的時節。