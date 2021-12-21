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「環島饅頭」送愛第7年 今天送到台中慈濟醫院感謝醫護
台中慈濟醫院今天收到300顆愛心饅頭，這是「環島饅頭」林波、靳寶儀夫妻送愛第7年，今天送到台中慈濟醫院，感謝醫護人員在防疫期間的付出和努力。
台中慈濟醫院社會服務室主任林怡嘉代表接受來自「環島饅頭」夫妻對醫護人員防疫的感恩，急診主任李冠儀說，急診第一線同仁須快速用餐時，吃饅頭很方便，嚼勁十足暖胃又暖心。
「環島饅頭」林波、靳寶儀夫妻家住台南，製售粽子為業，靳寶儀多年前發生工傷意外，促使他們重新思索生命意義，最後付諸行動，將半年賣粽子盈餘做為愛心饅頭資金，每年安排數月在各地，發送愛心饅頭給弱勢團體並分享生命故事，傳遞正能量及愛心給更多人，「環島饅頭」已邁入第7年，連離島金門、澎湖也留下他們愛心的身影。
靳寶儀表示，今年以「防疫暖心，感謝醫護」為主軸，陸續提供自製手工愛心饅頭到各縣市醫療院所，感謝勇敢防疫的第一線醫護人員，今年避免群聚都找活動中心與廟宇等地為據點，睡在貨車上，清晨起床，把蒸籠、快速爐拿出來揉麵做饅頭，一天送兩間醫院共600顆饅頭，累積至今已送達100間醫院，預計一月18日全部圓滿回家。
這對夫妻今年出門已超過半年，靳寶儀說，今天到台中慈濟醫院剛好遇到冬至，很開心為辛苦的醫護人員送上愛心饅頭。
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