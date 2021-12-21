鼓山魚市場、輪渡站聯合改造 再現哈瑪星新風華

位於哈瑪星聚落鼓山魚市場週遭有西子灣、駁二藝術特區、棧貳庫等熱門觀光景點，但觀光旅遊人潮卻「過門不入」。高市海洋局擬透過活化改造，結合輪渡站人潮塑造在地觀光景點。

高雄市政府海洋局長張漢雄表示，鼓山魚市場位於哈瑪星聚落，是高雄遠洋漁業發祥地，擁豐富歷史文化底蘊，但前鎮漁港闢港後，漁業重心逐漸轉移至前鎮。現在鼓山魚市場位居觀光及交通要道，鄰近鼓山輪渡站肩負往來旗津重要交通功能，周遭更有西子灣、駁二藝術特區、棧貳庫等多處熱門觀光景點，但過門不入的觀光旅遊人潮並未對在地農漁產業發展帶來實質幫助。

對於計畫的擘畫與執行，張漢雄說，市府擬透過哈瑪星觀光資源，配合魚市場既有地理優勢，整建鼓山魚市場為農漁文化精品展售中心，做為肩負歷史教育功能的在地農漁產品行銷展示場所；新設停車場紓緩周遭停車問題，並協助現有輪渡站擴展候船空間、優化排隊路線及友善無障礙空間，完成人車分流提升遊客觀光體驗。

海洋局今天新聞稿指出，鼓山魚市場再造計畫，整合魚市場、輪渡站、停車場、戶外綠化廣場廊道等項目，統合執行單位海洋局也將邀集相關單位併同集思廣益，讓計畫執行成果更能符合公眾需求，未來農漁精品展售中心結合鼓山渡輪站及露天地景廣場及海洋意象地標成為哈瑪星風華新景點。

依海洋局數據，第一階段計畫經費新台幣6000萬元，其中市府預算3000萬元進行拆除第三拍賣場危老建物新闢停車場，農委會「農村再生計畫補助」3000萬元則進行魚市場補強裝修成農漁文化精品展售中心。

第二階段經費6000萬元則由交通部觀光局觀光前瞻建設計畫補助（中央補助3360萬元、市府配合款2640萬元），辦理港域環境照明、打造水岸觀光廊道進行廣場及停車場綠美化，並預留輪渡站動線優化空間。爭取交通部航港局補助的2000萬元則進行輪渡站外觀及候船空間動線改造。