久保田鍾塔加退役耕耘機 見證小村當年團贈農機霸氣

1951年政府實施公地放領後，屏東縣枋寮鄉東海村60年前曾創下「全國擁有耕耘機最多村」的傲人記錄，久保田台灣公司捐贈東海村已有55年歷史的「久保田」紀念鐘塔，鄉長陳亞麟去年聯手久保田委託在地藝術家修復，重現讓枋寮人津津樂道的光輝歲月後，久保田昨天再捐贈公所1台退役耕耘機，讓早年東海農民刻苦耐勞精神和具時代意義的農村歷史，得以延續。

枋竂鄉東海村不是大型農村，當年採購久保田台灣公司的耕耘機卻最多達64台，當年每台售價5萬元，可以買1棟大房子，村民不僅自用，還到外地代耕；久保田台灣公司為感謝「全村都用久保田」，56年前在台17線東海派出所段旁捐贈「久保田」紀念鐘塔，高3.2公尺，由鋼筋洗石築成，上方除刻有醒目的「久保田」，還有耕耘機、發動機、噴霧機和公司名，落成日等註記。

老輩村民回憶，揭碑當天熱鬧非凡，不僅村裡老小都來，還有媒體報導，是地方的風光大事，但隨著稻作轉型養殖漁業和改種果樹，鍾塔被歷史洪流淹沒，漸為人淡忘，時鍾早已停擺、字體斑駁掉漆；鄉長陳亞麟去年邀網紅宣傳鄉內景點，這座鐘塔因此曝光，久保田正逢來台60周年，雙方接洽後委託在地藝術家修復，換上新時鐘和LED燈條，字體重新修護，成了打卡亮點。