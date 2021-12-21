體育班專業醫療 高市教育局與大同醫院再攜手

高雄市教育局今天再次攜手市立大同醫院簽訂「高雄市體育班運動選手整合照護合作計畫備忘錄」，為國高中優秀選手提供專業醫療與預防照護等服務，預計有千名選手受惠。

包括教育局長謝文斌、運動發展局長侯尊堯，以及高雄市體育總會理事長許文宗等人上午出席簽訂儀式，同時高雄市立大同醫院也揭牌成立「運動選手整合照護中心」。教育局表示，透過大同醫院提供專業醫療整合照護服務，能讓學生無後顧之憂投入訓練與競賽奪佳績，預計有千名選手受惠。

教育局自民國109年起與大同醫院合作，簽訂「高雄市體育班優秀選手運動傷害加值防護計畫合作備忘錄」，由骨科、復健科、物理治療師、營養師等，給予包括全中運、高雄市中運前3名選手、高雄市代表隊選手及國中小、高中體育班推薦潛能優秀選手相關醫療需求照顧服務。

謝文斌表示，今年繼續深化與大同醫院合作，除了既有的運動傷害醫療服務外，這次計畫特別新增運動心理、運動營養及預防照護服務。

其中「青少年運動心理諮詢與注意力評估與訓練」，藉由大同醫院兒少注意力訓練中心，跨領域集合兒科神經科醫師、兒少臨床心理師團隊，透過神經回饋（Neurofeedback Training）訓練儀，針對選手或團隊進行身心照顧。特別是著重注意力訓練、焦慮放鬆技巧與運動傷害心理復健，預期將強化學生選手心理素質，幫助提升競賽表現。

大同醫院院長傅尹志表示，透過設立「運動選手整合照護中心」，更能妥善運用跨領域醫療資源，提供以「選手發展」為中心的全人醫療團隊照護服務，讓選手從生理到心理都能得到最好照顧。

高市府全力支持學生競技運動，為讓體育運動向下扎根，照顧基層學生選手，教育局也修法發放全中運績優運動選手訓練補助金。針對全中運前3名審核通過者，每月補助金額個人賽第1名新台幣8000元、第2名4000元、第3名3000元；團體賽第1名每人5000元、第2名3000元、第3名2000元。110年計發放約1030萬元，希望將績優選手留在高雄，力拚為高雄奪牌。